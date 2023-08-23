Canını hiçe saydı, motosikleti yatarak sürdü: O anlar kamerada

Elazığ’da motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Elazığ’da motosikletin üzerine yatan bir sürücünün trafikteki tehlikeli yolculuğu, başka bir sürücü tarafından kaydedildi.Olay, Güney Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaskı ve koruyucu elbisesi olamayan bir sürücü, seyir halindeyken 23 AEA 141 plakalı motosikletinin üzerine uzandı. Yatarak motosiklet kullanan sürücü, hem kendini hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Tehlikeli yolculuğu gören bir araç sürücüsü ise o anları araç kamerasıyla kaydetti.Görüntüde, sürücünün yüzüstü yatarak motosikleti kullandığı ve rampa aşağı hızla ilerlediği görüldü. Bir süre bu şekilde seyreden motosikletli gözden kayboldu.