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Çanakkale Zaferi’nin 105. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü

Elazığ’da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle sade bir programla çelenk koyma töreni ve şehitlik ziyareti yapıldı.