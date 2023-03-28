Camiler ‘Gül’ kokuyor   

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Elazığ’ın tarihi mahallesi Harput’ta bulunan camiler başta olmak üzere kent genelinde ki bütün camiler gül suyu ile yıkanıyor.

Elazığ Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde genel temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ramazan ayı nedeniyle başta tarihi Harput Mahallesinde bulunan camiler olmak üzere kent genelinde ki bütün camiler temizlendi. Daha sonra camilerdeki halılar, halı yıkama makinelerinin içine konulan gül suyuyla yıkandı.

İbadethanelerde yapılan hizmetten dolayı Belediye ekiplerine teşekkür eden cami görevlisi Ahmet Kaya, “Allah kendilerinden razı olsun. Bizler için çok büyük bir nimet. Camimizi gelip temizlediler ardından da gül suyu sıktılar. Görevli arkadaşlarımız sağ olsun büyük bir titizlik içerisinde çalışmalarını sürdürüyor. Allah kendilerinden razı olsun. Camilerde yıkama yapılıyor. Geçen yıl da yıkanmıştı bu dönemde camimizi komple yıkayıp gül suyu serptiler” dedi.