Cami avlusundaki mezarlar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor   

Elazığ’ın Ulukent Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda bulunan ve yaklaşık 200 yıllık olan mezarlıklar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor.

Kentin en eski mahallelerinden olan Hüseynik (Ulukent) Mahallesi'ndeki Hüseynik Kariyesi Cami avlusunda bulunan 150 ile 200 yıllık mezarlıklar gün yüzüne çıkarılmayı bekliyor. Dönemin paşası, kolağası ve aileleri ile kimliği belirlenemeyen toplam 13 mezar taşlarında ise Osmanlıca yazılar ve şiirler yazıyor. Mahalle sakinleri tarihi miras olarak günümüze kadar gelen mezarların restore edilerek turizme kazandırılmasını istiyor.

Mezarlar hakkında bilgi veren Cami Dernek Başkanı Hakan Palutoğlu, ''Burada 150 ile 200 yıllık mezarlar var. İki paşa, bir kolağası ve aileleri ile kimliği bilinmeyen iki çocuk var. Biz buranın bakımını yapıyoruz ama belediye ve kültür turizm il müdürlüğünden de gerekenin yapılmasını rica ediyoruz. Tarihimize sahip çıkalım. Mezarların tekrardan onarılması lazım” dedi.