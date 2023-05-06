Çalınan otomobil bulundu   

Elazığ'da çalınan otomobil, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Olay, 2 gün önce merkeze bağlı Aksaray Mahallesi Gülen Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Alptekin kendisine ait 23 AR 343 plakalı otomobili evinin önüne park ederek içeri girdi. Bir süre sonra balkona çıkan Alptekin, park ettiği aracının yerinde olmadığını fark etti. Sokakta bir süre aramasının ardından otomobilini bulamayan Alptekin, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, aracın çalındığını tespit ederek bulunması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmada, çalınan otomobil Aksaray Mahallesi Şorşor deresi yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Bulunan araç, ekipler tarafından sahibine teslim edildi. Aracı çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.