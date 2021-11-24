Edinilen bilgiye göre, Akçakiraz Beldesi Küçük Sanayi Sitesinde inşaat malzemeleri çalınan Y.G., durumu İl Jandarma Komutanlığına bildirdi. Bunun üzerine JASAT ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, inşaat malzemeleri bulunarak sahibine teslim edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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Giriş Tarihi : 24-11-2021 13:13 Güncelleme : 24-11-2021 13:13
Çalınan inşaat malzemeleri bulundu
Elazığ’da çalınan inşaat malzemeleri jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.