Çaldığı bebek arabası ile çaldığı petekleri taşıdı

Elazığ’da önce bir binadan bebek arabası çalan hırsız, ardından bir başka apartmana girerek çaldığı kaloriferi çocuk arabasına yükleyerek götürdü. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elazığ’da önce bir binadan bebek arabası çalan hırsız, ardından bir başka apartmana girerek çaldığı kaloriferi çocuk arabasına yükleyerek götürdü. O anlar binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Vali Fahribey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen bir şahıs, önce bir binaya girerek çocuk arabası çaldı. Ardından çocuk arabasıyla bir başka binaya giren şüpheli, binada bulunan kalorifer peteklerini çalarak bebek arabasına yükledi. Rahat tavırları ile dikkat çeken pişkin hırsız, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürü Amirliği ekipleri şüphelinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.