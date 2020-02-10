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Giriş Tarihi : 10-02-2020 15:40

Çadırda da yaşasalar çocuklar futboldan vazgeçemiyor

Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem de evleri hasar gören aileler çadır kentte yaşarken oradaki çocukların bazıları ise vazgeçmedikleri futbol ile zaman geçiriyor.  

Çadırda da yaşasalar çocuklar futboldan vazgeçemiyor

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gören aileler AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadır kentlerde yaşıyor. Aileler, kurumların desteğiyle günlük hayatlarını devam ettirirken, çocuklar da her fırsatı oyuna çeviriyor. Bazıları kurumların düzenlediği etkinliklere katılırken, bazı çocuklar ise çadırlar arasında vazgeçmedikleri futbol ile vakit geçiriyor. Çadırda futbol oynayan çocuklar, ileride iyi bir futbolcu olmanın da hayalini kuruyor.

Çadırların arasında futbol oynayan çocuklardan Berkan Kiraz, Can Polat ve Yusuf Alışı evlerinin hasar gördüğü için çadırda yaşadıklarını, vakit geçirmek için ise  hep birlikte futbol oynadıklarını aktardı. Çocuklar ayrıca ileride ise iyi bir futbolcu olmanın hayalini kurduklarını dile getirdi. 

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