Buzlanma nedeni ile kazalar da arttı 

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Elazığ'da kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda kayan 2 araç çarpıştı. Dün etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Elazığ-Diyarbakır karayolunda buzlanmaya neden oldu. Buzlanma nedeni ile Elazığ Diyarbakır karayolu 22'nci kilometresinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 YB 9229 ve 27 AAR 495 plakalı araçlar çarpıştı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.