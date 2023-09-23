Büyükşehir’in Pütürge’de asfalt çalışmaları sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pütürge’ye bağlı Esencik, Aslankent, Köklükaya, Örencik ve Sakkuşağı bölgelerinin yolları asfaltlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Pütürge’ye bağlı Esencik, Aslankent, Köklükaya, Örencik ve Sakkuşağı bölgelerinin yolları asfaltlanıyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi, Pütürge’ye bağlı olan ve yaklaşık 40 yıldır toz ve çamur içinde kullanılan bölge yollarını asfaltla buluşturdu. Esencik’te 10, Aslankent’te 10, Köklükaya’da 17, Örencik’te 28 ve Karagöl’de 28 kilometre olmak üzere toplam 93 kilometrelik yol ağı asfaltlandı. Yapılan çalışma ile Malatya’nın güneydoğu sınırında yer alan güneyi Gerger’e, doğusu Diyarbakır sınırına bağlanan Aslankent halkı yıllardır yollarının asfaltlanmasını bekleyen bölge halkının bu özlemi giderildi.“Uzun süre konuşulacak, unutulmayacak bir hizmet”Malatya’ya 115 kilometre mesafede bulunan Aslankent mahallesinin yollarının asfaltlanmasının bölge halkı için unutulmayacak bir hizmet olduğunun altını çizen Aslankent Mahalle Muhtarı Hikmet Gürel, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan için, “Aslankent’e bir eser bıraktı” dedi.Gürel yaptığı konuşmada, “Aslankent’e yol 1986 yılında gelmiş. Yollarda toz, duman, çamur derken bu günlere geldik. Selahattin Gürkan Başkanımızdan Allah razı olsun. Gerçekten Aslankent’e bir eser bıraktı. Bölgemiz için tarihte bir ilk oldu. İnşallah devamı gelir. Bu hizmet uzun süre konuşulacak, unutulmayacak bir hizmettir. Tabi ki başka hizmetleri de var, ama bölge halkı bu hizmeti çok bekledi. Uzun yıllar bekledik. Yollarımız asfaltlanacak denildiği zaman herkes heyecanlandı. Yollarımız asfaltlandı, tertemiz oldu. Bizi çamurdan, tozdan kurtardı. Emek veren herkesten Allah razı olsun. Sakkuşağı bölgesi ve Aslankent bölgesi halkı adına Selahattin Gürkan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun” ifadelerini kullandı.“Selahattin Gürkan’a nasip oldu”Pütürge’ye 43, Malatya’ya 115 kilometre mesafede bulunan Aslankent halkının, daha önceki dönemlerde de yolların asfaltlanmasını beklediğini belirten Gürel, konuşmasının devamında, “Ben 25 sene minibüs şoförlüğü yaptım. Hala da yapıyoruz. Yollarımız toz, duman içindeydi. Selahattin Gürkan Başkanımızdan önceki dönemlerde de buraya gelenler ‘yapacağız, edeceğiz’ diyorlardı ama yollarımız Selahattin Gürkan’ın talimatıyla yapıldı. Bu iş ona nasip oldu. Görevinde başarılar diliyorum. İnşallah devamı da gelir” ifadelerini kullandı.“Yollardan dolayı yıllardır çile çekiyorduk”Esencik Mahalle Muhtarı Necmettin Toraman da asfaltlanan yollar için memnuniyetini dile getirerek, “Başta Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ve ekibine çok teşekkür ederiz. Yollarımız asfaltlandı. Yollardan dolayı yıllardır çile çekiyorduk. Başkanımız söz vermişti. Sağ olsun yaptı. Emeği geçen herkese şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum” dedi.“Allah’ın izniyle burada bir sıkıntı kalmayacak”Bölgede asfalt serim çalışmalarını yapan Büyükşehir Belediyesi çalışanlarından Mehmet İnce de Gerger bağlantılı yol ile ilgili bilgiler vererek, “Çukur köyü 10-15 haneden, Esencik köyü yaklaşık 200 haneden oluşmaktadır. Gerger bağlantılı olan yolun yapımıyla Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanı Hakan Demir ilgilendi. Kendilerinden Allah razı olsun. Ben de 30 senedir bu işi yapıyorum. Allah’ın izniyle burada bir sıkıntı kalmayacak. Allah devletimize zeval vermesin. Selahattin Başkanımız baş tacıdır. Bu yol gerekliydi; çünkü çok kestirme bir yol. Aşağı yoldan gidildiğinde 20 kilometre gidiliyordu. Yol tamamlandığında yaklaşık 15 kilometre daha az gidilecek. Elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.