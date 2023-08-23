Büyükşehir, yolları asfaltlamaya devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın yol ağını artırmak ve ulaşımda farklı arterlerin oluşturulması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’nın yol ağını artırmak ve ulaşımda farklı arterlerin oluşturulması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.Şehrin birçok noktasında yol açma, genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdüren Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Battalgazi ile Orduzu arasında bağlantıyı sağlayacak olan Kaldırım Caddesindeki çalışmalarını tamamladı.Yapılan hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini söyleyen mahalle sakinleri, “Biz sizden razıyız, rabbimde sizden razı olsun. İnşallah yolunuzda muzaffer olursunuz. Biz sizden razıyız. Yaptığınız hizmetlerden de memnunuz” dediler.Battalgazi Karahan Mahalle Muhtarı Remzi Ongen, yollarının deforme olduğunu belirterek, “Çalışmalar sadece burayla sınırlı değil Malatya’nın genelinde devam ediyor. Yolumuzdaki çalışmalar tamamlandı, yol çizgileri çizildi. Mahallem ve şahsım adına Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Malatya’nın yollarını temiz, bakımlı ve konforlu bir hale dönüştürmek için mücadele eden Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a teşekkür ediyorum” dedi.Çalışmaların tamamlandığı Kaldırım Caddesinde incelemelerde bulunan Başkan Gürkan ise, Karahan Mahallesi ile Orduzu Kaldırım arasındaki yolun bağlantı yollarıyla birlikte yaklaşık 7 kilometre olduğunu belirterek, “Yolumuzdaki asfalt çalışmasını tamamladık. Modern bir asfalt kaplaması yapıldı. Bu çalışmaları yapan başta Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığına, hizmetlerin yapımında büyük destek veren Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Depremle birlikte deprem yaralarının sarılmasının yanında diğer alanlarda da gerek sosyal, kültürel, eğitim gerekse de altyapı ve üstyapı çalışmalarında da hakikaten yoğun bir çalışma örneği gösterilmekte” dedi.Yapılan yolun Kuzey Kuşak Yolu ile birleşeceğini ve dolayısıyla Sivas yoluna bağlanacağını belirten Gürkan, “Aynı zamanda Elazığ yoluna da Güldal Akşit Bulvarı ile bağlanacak. Bu çalışmalarımız Malatya’mıza şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yapılan bu hizmetlere bütüncül olarak baktığımız zaman milyarlara tekabül eden çalışmalar. Bu çalışmaları birbirine eklediğimiz zaman 100 km üzerinde bir asfalt çalışması Kuzey Kuşak Yolu, Güldal Akşit Bulvarı ile birlikte Elazığ ve Sivas Yoluna bağlanan bulvar 100 km bir asfalt çalışması” diye konuştu.