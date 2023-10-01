Büyükşehir yaşlıları unutmuyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından alzheimer, sağlıklı beslenme, psikoloji konularında düzenlenen program Vefa Konağı’nda gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü Yaşlı Hizmetleri Birimi tarafından alzheimer, sağlıklı beslenme, psikoloji konularında düzenlenen program Vefa Konağı’nda gerçekleştirildi.1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Sağlık İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlenen programda Alzheimer konusunda Uzman Doktor Ayşe Taş, sağlıklı beslenme konusunda Diyetisyen Resul Yılmaz, psikoloji konusunda ise Psikolog Asiye Uruç yaşlılara bilgiler verdi.Dünya Yaşlılar Günü nedeniyle düzenlenen program hakkında bilgiler veren Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Fikret Vurucu, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak hizmet vermiş olduğumuz Vefa Konağı’nda 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü çerçevesinde etkinliklere başlamış bulunuyoruz. Sağlık İl Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyemizin ortaklaşa yürüttüğü yaşlılara Alzheimer hastalığıyla ilgili seminer çalışması yapıyoruz. Buna benzer sağlık hizmetleri çerçevesinde Fizyoterapistler, ağız ve diş sağlığı uzmanları, sosyologlar, psikologlar ve diyetisyenlerimizi buraya davet ederek, yaşlılarımıza seminerler veriyoruz. Ayrıca Vefa Konağı’mızda yaşlılarımız için birçok hizmetin yanında yaşlılarımızın istifade edebilecekleri bir kütüphanemiz de bulunmakta. Her konuda yaşlılarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Her ortamda yaşlılarımızın baş tacı olduğunu vurgulayan, Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’a yaşlılara vermiş olduğu destek ve hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.