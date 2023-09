Büyükşehir Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni aldığı 19 araç, gereç ve iş makinası ile araç filosunu güçlendirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi yeni aldığı 19 araç, gereç ve iş makinası ile araç filosunu güçlendirdi.Malatya Büyükşehir Belediyesi araç filosuna 2 adet Greyder, 1 adet Dozer D85, 8 adet Kazıyıcı Yükleyici ve 8 adet kamyon olmak üzere toplamda hibe edilen 19 yeni araç kattı. Araçların tanıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Büyükşehir Belediyesi o yaranın sarılmasında ve aksaklığın giderilmesinde büyük gayretler gösteriyor. Bu konuda vatandaşımız müsterih olsun” dedi.Törene katılan MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, “Gündemimiz deprem. Vatandaşımızın barınması, can ve mal emniyetinin sağlanması noktasında emeği geçen başta devletimiz olmak üzere, Selahattin Gürkan başkanımıza ve tüm belediye personeline teşekkür ederim. Böyle müstesna ve güzel bir dünde araç filomuzu yeniledik ve yenilemeye de devam edeceğiz. İlimize, ülkemize, milletimize hayırlı olmasını, sağlıklı günlerde kullanılmasını dilerim” diye konuştu.“Problemlerimizi zaman içinde aşacağız”Depremin yaralarının birlik ve beraberlik içerisinde sarılacağına vurgu yapan AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ise Malatya’nın tarihinin en zorlu dönemlerinden geçtiğini belirterek, “Bu süreç içerisinde madde madde sayacağımız çok fazla gündemimiz var. O maddelerin her birinin kendi içerisinde farklı boyutlarını, katmanlarını vatandaşlarımızla birlikte yaşadığımız sıkıntılarımız var. Bunu yadsıyacak değiliz. Fakat beraberinde bu şehre ciddi emek ve çaba sarf eden insanlarımız, yöneticilerimiz var. Bu problemlerin hepsini zaman içinde aşacağımızı hep birlikte göreceğiz. Konteynerlerden kalıcı konutlara geçeriz, esnafı toparlarız, şehrin tüm aksını yaparız Allah’ın izniyle. Belediyelerle ilgili temel hizmetler sağlanır. Bunlarda problem yok. Malatya’ya yapacağımız en büyük fayda, şehirdeki negatif elektriğin kaldırılmasıdır. Şehirde negatif bir elektrik var. Bu negatif elektrik Malatya’ya orta ve uzun vadede katiyen fayda sağlamayacak bir şeydir. Sen ben kavgasını bırakıp hepimiz el birliğiyle bu işin üstesinden gelmeliyiz” şeklinde konuştu.Malatya’ya yapılan yatırımlardan bahseden Başkan Gürkan, yeni araçların hayırlı olması temennisinde bulundu. Başkan Gürkan, Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye’de en güçlü belediyelerden birisi olduklarını söyledi. Bir taraftan depremin yaralarını sararken bir taraftan da altyapı, üstyapı ve çevre düzenlemesi işlerini en iyi şekilde yaptıklarını kaydeden Gürkan, “Bu işler yapılırken işlerimizi yapmak amacıyla yeni iş makinaların olması gerekiyordu. Biz her zaman Malatya tarihinde yapılan tüm yatırımların çok çok daha fazlasını bu dönemde yaptık. Şire Pazarı, Spor Salonları, Gençlik Kampları, Kütüphaneler, Fuar Merkezleri, Ticaret Merkezleri, Dünya Kayısı Ticaret Merkezi, Lisanslı Depolar, altyapılar, üstyapılar, arıtmalar yani aklınıza ne geliyorsa hepsini bir bir yapıyoruz. Bazı yatırımlarımız ise ekim, kasım ayı gibi tamamlanacak. Bildiğiniz üzere Malatya’nın araç filosu zayıftı ve var olan araçlarda geçmişte özel idareden ve Köy hizmetlerinden kalan hareket kabiliyeti kaybetmiş araçlardı. Biz bu anlamda araç filomuzu güçlendirmek adına yeni araçlar aldık. Biz yeni araçlar alarak toplu ulaşımda yüzde 70’ine yakınını değiştirerek, filomuzu gençleştirdik. İş makinalarımızın 3-5 misli fazlasını alarak, iş makinalarımızı gençleştirdik. 20 gün sonra bir kısım daha iş makinası gelecek. Bunların çoğu yabancı menşeili hibe kredi ile alınan araçlardır” ifadelerine yer verdi.Son olarak söz alan Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise Malatya’nın depremden dolayı zorluk yaşadığını aktararak, “6 Şubat’ta asrın felaketini yaşadı, bu nedenle bazı sorunlar devam ediyor. Tabii sorunların bir kısmını aştık. 27 gün önce Malatya’ya geldim. İyi ki bu şehirdeyim. Malatyalı vatandaşlara yardımcı olmaya dualarını almaya geldim. Allah’ın izniyle bu zorlukların hepsi aşılacak. Birbirimizin moralini bozmadan çalışmalarımıza devam edelim. Yapılan emekleri, iş ve işlemleri yok saymayalım. Buradaki görev sürem boyunca bir katkım olduysa ki olacağına inanıyorum çünkü o gayret içerisindeyim. Malatya’yı dünya şehirleri arasına almak için gayret edeceğiz. Tabii bu işin baş aktörü Malatya Büyükşehir Belediyesidir. Bizlerde buna katkı sunmaya devam edeceğiz. Ben Büyükşehir Belediyemizin almış olduğu tüm araçların şehrimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.