‘Bütün kötü olumsuzluk esnafı buldu’

ASKON Elazığ Şube Başkanı Ertan Nizamettin Diler, dernek olarak yaptıkları çalışmalara hakkında bilgiler vererek ilimizde deprem ve pandemi sürecinde STK’lar olarak bir araya gelip yetkili mercilere bir dosya sunamadıklarını söyledi.

Depremde tüm kesimin etkilendiğini ifade eden Diler; “Depremden tüm kesim etkilendi. Depremin ardından pandemi süreci yaşandı. Esnaflarımız bu süreçte çok etkilendi. Bu süreçte devletimiz esnafımıza yardımcı olmaya çalıştı ama yetmedi bu destek. Esnafımız deprem süreci atlatmadan pandemi süreci yaşandı. Pandemi sürecinde ticaret durdu ve esnaflarımız işletmelerini kapattı. Bütün kötü olumsuzluk esnafımızı buldu”.

“DEPREM SONRASI GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK”

Başkan Diler; “Biz geçen yıl aralık ayında başkan olduk. Bu süreçte ilimizde deprem oldu. Maalesef depremde vatandaşlarımız vefat etti yaralanan vatandaşlarımız oldu. Deprem sonrası devletimiz ve tüm halkımız ilimize akın etti. Deprem sonrasını yapılması gerekenler yapıldı. Tabi bazı eksiklikler oldu. Biz ASKON olarak bütün üyelerimizle gece gündüz demeden vatandaşlarımıza yetişmeye çalıştık. Bu süreci iyi takip ettik. ASKON olarak iki tır yardım dağıttık. Yardımları bizzat kendi ellerimizle teslim ettik. Vatandaşlarımızın sıkıntısına yetişmeye çalıştık. Sahada çalışan AFAD, Kızılay, emniyet güçlerimize ve sahada çalışan tüm ekiplere AKSON Şubemize ait ortak kültürle açtığımız işletmemizi onlara açtık. Bu işletmemizi vatandaşlarımıza faydalandı. İşletmemizde kalanlara yeme, içmelerini karşıladık. Deprem sürecini ASKON olarak iyi yönettik”dedi.