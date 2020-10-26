Kantin-İş Sendikası Elazığ Şube Başkanlığını yürüten Leyla Yıldırım açıklama yaptı.

Yıldırım; “Bizi dinlemek zorundasınız tabanı dinlemek zorundasınız ne yazık ki bürokratlarla aramızda bir set var. Biz gece 12’de kantinci meslektaşlarımız bilirler İl Özel İdare’de Sayın İç İşleri Bakanımız Süleyman Soylu beye iki saat ayakta bekleyerek ulaştık. Ulaşırken de araya o kadar insanlar giriyor ki sanki Bakanımıza yanlış bir şey söyleyeceğiz düşüncesindeler hayır biz bakanımıza derdimizi anlatacağız. Sayın Bakanımız bize 5 dakikada olsa zaman ayırdı ve bizleri öyle güzel dinledi ki. Ama sorunlarımız takip edilmedi. Elâzığ’da işte bu sorun var. Bürokrasi, seçilmişlerle atanmışlarla esnafın arasında bir uçurum var. Biz isterdik ki kantinci esnaflarımızın sorunlarını tüm odalar dile getirsin. Ben o gün televizyon programında kahveci esnaflarımızın sorunlarına da değindim. Burada bir sıkıntı yok. Birleşip sorunlarımızı daha güçlü iletebilirlerdi. Yapılmadı dar günün ömrü kısadır. Bugünlerde gelip geçecek esnafımız halkımız bugünleri asla unutmayacaktır. Günü geldiğin de de gerekeni yapacaktır”.

“STK’LAR ELAZIĞ’IN KADERİDİR”

Leyla yıldırım; “STK’lar Elazığ’ın kaderidir. Giresun’a verilen hibe kredilerden bizler de almak isterdik. Bizim de ilimizde işyeri yıkılan esnaflarımız vardı. Biz ne kadar kantinci olarak işlerimiz durduysa onların gidecek dükkânları bile yok. Elazığ öyle bir şehir ki işyerini taşıma şansınız yok. Hangi mahalleye gideceksiniz Elazığ’ın şuanda merkezi kalmadı. Hangi mahalleye gidip yeniden işyeri kuracaksın tekrar orada müşteri edineceksiniz. Böyle bir şansıda yok bu esnaflarımızın. Ben de isterdim ilimde işyeri yıkılan esnaflara hibe kredilerden faydalanmasını.. Biz şuanda net olarak kaç esnafımızın işletmesi yıkıldığını dahi bilmiyoruz. Kaç tane kahveci, kaç tane bakkal yıkıldı, kaç tane manav yıkıldı, bunun verisi de yok. Geçen gün odalarda mesaj gitmiş esnaflarımıza, işyeri ağır hasarlı olalar odamıza ulaşsın diye nedir bu mesaj niye ikide bir esnaflarımızı umutlandırıyorsunuz. Kim soruyor bilgileri, hangi bakanlık soruyor. Elinizde veriniz yok mu sizin?

Siz gezmediniz mi sokak sokak… Üyeleriniz nerede işletmelerinde sıkıntı var mı diye sormadınız mı? Aidat zamanı üyelere ulaşmak çok kolay ama dükkânı yıkılmış esnafa ulaşmak çok mu zor. Bu mesajlar insanlarda çok büyük bir umut yaratmıştır. Esnaflarımızı üzmenize daha fazla hakkınız yok verecekseniz verin vermeyecekseniz vatandaşları umutlandırmayın”dedi.