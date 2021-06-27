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Giriş Tarihi : 27-06-2021 23:19   Güncelleme : 27-06-2021 23:19

Burnu kanamadan çıktı  

Elazığ’da refüje çarpan otomobil ters döndü.

Burnu kanamadan çıktı  

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 23 AS 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje  çarparak ters döndü. Kazada, yara almadan kurtulan sürücü otomobilden  kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.  Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil  çekici ile kaldırıldı.

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