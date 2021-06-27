Burnu kanamadan çıktı  

Elazığ’da refüje çarpan otomobil ters döndü.

Kaza, Elazığ-Diyarbakır Karayolu Sivrice kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. idaresindeki 23 AS 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak ters döndü. Kazada, yara almadan kurtulan sürücü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otomobil çekici ile kaldırıldı.