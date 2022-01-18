İyi Parti Elazığ eski Gençlik Kolları Başkanı Burak Özgül İyi Parti MYK’da görev yapacak.

İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı olarak başarılı çalışmalara imza atan genç siyasetçi Burak Özgül, İyi Parti Genel Merkezi tarafından önemli göreve getirildi.

Ayrıca Özgül, MYK Uluslararası Gıda ve Tarım Politikaları Koordinatörü görevini de yürütecek.

“ELAZIĞ’I EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İyi Parti Gençlik Kolları MYK Üyesi Burak Özgül, Kendisine bu görevi layık gören İyi Parti Genel Merkezine çok teşekkür ederek her zaman partilerinin bir neferi olduğunu söyledi.

Özgül; “İyi Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkanı olarak arkadaşlarımızla çok önemli çalışmalara imza attık. Genel Merkezimizin taktiri ile Gençlik Kollarımızın MYK’sında yer alacağız. Bizlerin tek amacı var partimizi en iyi şekilde temsil etmek. Ayrıca, İyi Parti Gençlik Politikaları Uluslararası İlişkiler MYK Uluslararası Gıda ve Tarım Politikaları Koordinatörü görevini de yürüteceğim. Bizleri bu görevleri layık gören değerli büyüklerimi Allah’ın izniyle mahcup etmeyeceğim” dedi.