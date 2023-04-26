‘Bunu yapmak bizim iktidarımıza nasip olacak’

Cumhuriyet Halk Partisi Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Karadeniz Bölgesini Doğuya, Tunceli ile Elazığ’ı en kısa yoldan bağlayacak Pertek köprüsünün bazı rant çevreleri nedeni ile 50 yıldır yapılmadığını belirterek, köprüyü yapmanın kendi iktidarlarına nasip olacağını söyledi.

CHP Elazığ Milletvekili ve 28. Dönem Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, bölgenin lojistik ve turizm anlamında gelişmesine önemli katkı sağlayacak olan Pertek köprüsünün yıllardır seçim vaadi olarak kullanıldığını daha sonra unutulduğunu savundu. Keban Barajının yapılmasından sonraki süreçte suyun tutulması ile birlikte özellikle feribotla Elazığ-Pertek arasındaki kara yolunun suyun altında kalmasının buradaki ulaşımın feribotla yapılmasına neden olduğunu ifade eden Erol, buradaki ulaşımın yaklaşık 50 yıldır feribotlar tarafından yapıldığını dile getirdi. Şehirler geliştikçe bu bölgede insanların talebi arttıkça, feribotların ihtiyaca cevap veremez hale geldiğini anlatan Erol, “Bu suyun tutulması 50 yıllık bir süreçtir. Yani 50 yıldır köprünün yapılacağına yönelik siyasetçilerimizin hep açıklamaları vaatleri oldu, özellikle 21 yıllık AK Parti iktidarları döneminde. Bölgede bir feribot iskelesinde bekleme süresi yaklaşık bir buçuk saat. Yani insanlar feribotla karşıdan karşıya geçmek için, bu ister Tunceli istikametinden Elazığ'a geliş olsun, isterse Elazığ istikametinden Tunceli'ye geçiş olsun yaklaşık bir buçuk saat gibi bir süre boyunca insanlar burada bekliyorlar. İnanılmaz bir çile, bu sıcakta insanlar bekliyorlar. Bunun bir an önce yapılması ile ilgili talebimizin paylaşılması için buradayız” dedi.

Kılıçdaroğlu da değinmişti;CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Tunceli ile Elazığ arasında Keban Barajı Gölü üzerinde ulaşımı sağlayan güzergaha köprü yapılması gerektiğini belirterek, “Tunceli ile Elazığ arasında bir feribot var. Oraya güzel bir Pertek köprüsünün yapılması lazım. Pertek Köprüsü’nün önemi, Elazığ’ın ciddi bir lojistik merkezi olmasını sağlamaktır. Ciddi bir lojistik merkezi olursa burada herkes rahat edecek. Elazığ’ın kişi başına geliri de artmış olacak. Yıllardır söz verdikleri halde Elazığ’ın o güzel ovaları susuz. Onların tamamının sulanması lazım. Allah nasip ederse geleceğiz, o ovalarda bereketi, suyu bütün Elazığlı kardeşlerim görecekler. Şanlıurfa başta olmak üzere Türkiye’deki bütün çiftçilere güneş enerjisi kurduracağız, çiftçiler ortak olacaklar. Ücretsiz kullanacaklar, artan elektriği satacaklar, oradan gelir elde edecekler. Aynı şey Elazığ için de olacak” ifadelerini kullanmıştı.