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Giriş Tarihi : 11-12-2019 12:59

Bunlar Elazığ’da ele geçirildi

Jandarmadan kaçamadı.

Bunlar Elazığ’da ele geçirildi

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bin 84 adet uyarıcı hap ele geçirildi,1 şüpheli gözaltına alındı.  

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma komutanlığına bağlı ekipler kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında şüpheli Ş.Y. belirlenerek takibe alındı. Takip sonrası yapılan operasyonda şüpheli yakalanırken, aracında yapılan aramada bin 84 adet uyarıcı hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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