Bulut’tan yüzme ve dalış sporcularına destek

Dünya rekortmeni, serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, 'Edirne’den Kars’a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projesi' başlattı.

Milli sporcu, Proje kapsamında 6 ilde 150 sporcu eğitmeyi hedefliyor.

Dalış sporuna yakın ilgisi olan ve zaman zaman derin sularda dalış gerçekleştiren AK Parti MKYK üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, milli sporcu Birgül Erken'in projesine destek verdi.

Milletvekili Metin Bulut, ülkemizde dalış sporunun geliştirilmesine yönelik yapılan her türlü projeye destek vererek, Birgül Erken'in çalışmasına da kayıtsız kalmadı.

Milletvekili Bulut, "Milli Sporcumuz Birgül Erken'i böylesi bir proje hazırladığı için tebrik ediyorum. Dalış sporu önemli bir spor dalı. Dalış sporu, su altı hayatının keşfi maksadıyla gerçekleştirilen macera dolu bir aktivitedir. Üç tarafı denizle çevrili olan, iç sularda da zengin bir ülkeyiz. Dolayısıyla dalış sporu yeni keşiflerin yapılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Bunun için öncelikle sporcular yetiştirmeliyiz. Bu konuda milli dalış sporcumuz Birgül Erken'in projesi oldukça önemlidir. Dalış sevdalısı bir milletvekili olarak milli sporcumuza her türlü desteği vermekteyiz. Bununla da gurur duymaktayız. Sporcumuza çıkmış olduğu bu yolda başarılar diliyorum" dedi.

EĞİTİMLER BAŞLADI

Serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, hayata geçirdiği proje kapsamında 6 ilde 150 sporcuya eğitim vermeyi hedeflediklerini söyledi. Elazığ'da da iki gün boyunca gençlere eğitimler verdiklerini söyleyen Erken, "Birgül Erkenle Edirne'den Kars'a Serbest Dalış Şampiyon Avı Projemiz Anadolu Turnesinde Elazığ'dan başladı. Edirne'de başlatmıştık startı oradan vermiştik. Şimdi Anadolu'ya açıldık ilk durağımız Elazığ oldu. Elazığ bizi çok güzel karşıladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve milletvekili Metin Bulut'un desteğiyle biz buradayız. 30 öğrenciye eğitimlerimizi verdik, tamamladık. Elazığ'da 30 öğrenci yetişti. Bu proje kapsamında toplamda 6 ilde 150 sporcu eğitilecek. Bu iki ilden sonra Adana, Trabzon, Samsun ve Çanakkale var. Projemiz spor kültürünü gençlere vermek, onlara başarı duygusunu tattırmak ve kötü alışkanlıklardan ellerini çekmek amacımız, hedefimiz bu. Şampiyon avı adı üzerinde bir yetenek havuzu kurup bu 150 gencin içinden en yeteneklileri seçip finalde yarışmalarımız da olacak. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun desteğiyle onlarla da işbirliği yapacağız. Biz zaten Simas çatısı altında Türkiye Sualtı Sporları Federasyonuna bağlı sporcularız ve antrenör olarak da aynı zamanda görev yapıyorum. Tabii bir sporcu olarak rekor denemelerim var, görevlerim var. Yoğun bir programım var ama bu gençlere elverme konusunu çok önemsiyorum. Benim açımdan rekorlardan da bazen öne geçiyor çünkü ben bir öğretmenim aynı zamanda. Dolayısıyla da bu sorumluluklarımız da var. 150 gence serbest dalışı öğretmek ve ülkemizde bunu yaygınlaştırmak beni çok heyecanlandırıyor. Dolayısıyla da fırsat eşitliği anlamında bu sporu yaygınlaştırmak açısından da çok önem verdiğimiz bir proje. İçişleri Bakanlığımız özel olarak destekledi" dedi.

MİLLETVEKİLİ BULUT'A TEŞEKKÜR

Serbest dalış milli sporcusu Birgül Erken, Elazığ'da hem yüzme hem de dalış ile ilgilenen sporcularının olduğunu ve bu tür çalışmalarının devam edeceğini belirterek, projeye destek veren AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut'a teşekkür etti.