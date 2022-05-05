Bulut’tan Erol’a cevap!

AK Parti MKYK Üyesi ve Elazığ Milletvekili Metin Bulut, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol’a cevap gecikmedi.

Bulut; “AK Parti belediyeciliği dünden bugüne Elazığ’da hayatın her alanında vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için sayısız hizmete imza attı. AK kadrolar bugün aynı duyarlılıkla şehrimize yeni eserler, yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyor. Taraflı tarafsız herkesin takdir ettiği bu çalışmalar şüphesiz şehrimizin geleceği içindir.

Özellikle Belediyemizin hizmetlerini defaaten öven, başarılarını takdir eden CHP Milletvekili Sayın Gürsel Erol’un yağan yağış sonrasında AK Parti’yi ve kadrolarımızı hedef alan basın açıklaması gerçeklerden çok uzaktır.

CHP’li Milletvekili AK Parti belediyeciliğini hedef aldığı basın açıklamasında geçmişten bugüne hizmet üretmiş tüm kadrolarımızı yetersizlikle suçluyor. AK Parti belediyeciliği dönemlerinde şehrimizde altyapıdan üstyapıya her alanda bir çok hizmet üretildi.

Acizlik ifade eden “sahipsizlik” söylemine yeniden sarılan CHP’li Milletvekilinin şunu unutmamasını istiyorum; “Elazığ’ın sahibi Elazığlılardır. Yani bizleriz!”

CHP’li Milletvekilinin aynı açıklamasında, İzmir ve Eskişehir’in yağışlarından sonra ne hale geldiğini görmeyip,

CHP belediyeciliğini umut olarak göstermesi komedidir. En ufak kar yağışında bile İstanbul’da aciz kalan CHP belediyeciliğini umut olarak göstermesi komediden öte bir şeydir.

Şehrimizin sevincine ortak olmayan, bayramında olmayan; Elazığ’ımıza kazandırılan hiçbir hizmette katkısı olmayan CHP’li Milletvekili’nin selden, her türlü afetten ve her türlü krizden siyasi rant devşirme çabası beyhude bir çabadır.

Yağan yağış sonrası ilgili kurumların tüm ekipleri ilk andan itibaren sahadadır ve gerekli tespitleri yapmaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz. Bizler her durumda vatandaşımızın yanındayız!” dedi.