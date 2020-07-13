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Giriş Tarihi : 13-07-2020 19:52   Güncelleme : 13-07-2020 19:52

Bulutların muhteşem görsel şöleni  

Elazığ'da kısa süreli yaz yağmuru etkili oldu, bulutlar ise muhteşem bir görüntü oluşturdu.  

Bulutların muhteşem görsel şöleni  

Meteoroloji'nin uyardığı hafif sağanak yağışı Elazığ'da da öğleden sonra kısa süreli etkili oldu.O saatlerde yağmur bulutları da şehrin bir kısmını kapladı. Yağmur bulutları ile şehrin doğu kısmının bütünleşme anı ise görsel bir şölen sundu.Öteyandan sıcaklıkların düşmesine neden olan ve serinlik oluşturan yağışların ara ara devam etmesinin beklendiği bildirildi

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