Bulut ve Öztürk Bakan Dönmez ile görüştü

Ak Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut ve OSB Başkanı Suat Öztürk Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile görüştü.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ve OSB Başkanı Suat Öztürk; “İstanbul Milletvekili Sn. Mustafa Ataş ve Milletvekilimiz Sn. Metin Bulut ile birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez Bey ile makamında yapmış olduğumuz toplantı neticesinde, Sn. Bakanımızın talimatı ile TEİAŞ Genel Müdürü Sn. Orhan Kaldırım Bey den Elazığ OSB'nin ihtiyacını karşılamak üzere TEİAŞ'a ait Elazığ-2 Trafo Merkezinde mevcut iki transformatöre ilave olarak 100 MVA gücünde üçüncü bir transformatörün 6 ay gibi kısa bir surede konulmasının sözü alınmıştır. Montajı yapılacak bu yeni transformatör ile Elazığ OSB'nin tıkanma noktasına gelen GES yatırımları konusunda önü açılmış olacaktır. İlgili gelişme OSB’mize hayırlı olsun.

OSB’miz için son derece önemli olan bu kararın alınma sürecini yakından takip eden milletvekilimiz Sn. Metin Bulut’a yakın ilgi ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum”dedi.