Bulgurlu Mahallesi’nde asfalt çalışması

İlçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de konforlu ve güvenli yollar oluşturan Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu çerçevede Bulgurlu Mahallesinde 5 kilometrelik 1.kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi.Ulaşım yatırımları kapsamında Battalgazi genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdüren Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalarla ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de konforlu ve güvenli yollar oluşturmaya devam ediyor. İlçenin dört bir yanında mesai kavramı gözetmeden çalışmalarını sürdüren ekipler, Bulgurlu Mahallesinde 5 kilometrelik 1.kat sathi kaplama asfalt çalışması gerçekleştirdi. “Yol medeniyettir, Yol hayattır” sözünü Battalgazi’de yaptığı ulaşım yatırımlarıyla gerçekleştiren ekiplerin bu hummalı çalışmaları da vatandaşlardan büyük takdir topladı.Yapılan çalışmalardan dolayı mahalle sakinleri adına teşekkürlerini ileten Bulgurlu Mahallesi Muhtarı Necati soylu, “Yapılan hizmet her zaman güzeldir. Emeği geçenlere mahalle ve şahsım adına teşekkürlerimi iletiyorum. 6 Şubat depreminin ardından mahallemizdeki ulaşım yolları zarar gördü. Başkanımız Osman Güder’de anında müdahale ederek sorunumuzu ortadan kaldırdık. Başkanımızın hizmetlerini söylemeye gerek yoktur. Bu kadar olumsuzluklara ve kısa süreye rağmen Battalgazi’ye yapılan hizmetler takdire şayandır. Battalgazi Belediyesi harıl harıl çalışıyor. İnşallah hep böyle devam eder” şeklinde konuştu.Battalgazi’nin dört bir köşesinde özveriyle çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak merkez ve taşra demeden ulaşım yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ekiplerimiz ilçenin dört bir köşesinde özveriyle çalışmaya devam ediyor. Halkımızın hizmetine her daim amadeyiz. Ulaşım yatırımlarını önemsiyoruz ve rekor kırdığımız çalışmalara imza atıyoruz. Ulaşım yatırımlarında Battalgazi’de hiçbir zaman durmak yok. Arkadaşlarımız güzel çalışmalar yapıyor, emeğine sağlık. Battalgazi’mize hizmet söz konusu ise biz hiçbir şeyden kaçmayacağımızı her zaman dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.