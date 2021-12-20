Bulduğu kazı sahibine teslim etti  

Elazığlı bir vatandaşın yolda başı boş dolaşırken bulduğu bir kaz ile şiveli konuşması güldürmüştü.

İki gün sonra sahibine ulaşan vatandaş, teslim ettiği kazın sahibinden de 3 litre inek sütü hediye aldı.

Elazığ’da yaşayan Nurettin Bak, iki gün önce sabah saatlerinde işyerine gitmek üzere evden çıktı. Arabasıyla işe doğru yola koyulan Bak, yerleşim yerinin olmadığı bir bölgede başı boş bir kaz buldu ve aracına aldı. Özellikle kaz ile şiveli konuşması sosyal medyadan ilgi gören Bak, kazı hem aracıyla gezdirdi hem de iş yerine götürdü. Bu süre zarfında ‘Mamoş’ adını verdiği kaz için kayıp ilan veren Bak, uzun uğraşlar sonucu kazın sahibini buldu. Kendi aracıyla Mamoş’u çiftliğe götürerek sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergileyen Bak’a kaz sahibi 3 litre doğal inek sütü hediye ederek teşekkür etti.

Kaz ile güzel iki gün geçirdiklerini ifade eden hayvansever Nurettin Bak, “Şantiyeye giderken yolda bir kaz gördük, trafik yoğunluğundan dolayı kazı daha sonra aracımıza aldık. Sosyal medya hesabımızdan paylaşarak sahibini bulmaya çalıştık. Yaklaşık iki gün boyunca bu kazla gezdik. Tabi kazla gezerken bir isimde bulduk adını “Mamoş” olmasına karar verdik. Mamoş ile iki gün boyunca şantiyelerimizde, iş yerimizde, ofisimizde misafirliğe bile gittik. Yani biz iki gün boyunca tam olarak Mamoş ile uzun bir zaman geçirdik. Çok alıştık lakin sahibini bulduk. Sahibi bize ikram olarak 3 litre süt ikram etti. Mamoş’u teslim ettik ama özleyeceğiz” dedi.

Kazına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getiren kaz sahibi Murat Gündüz, “ Cuma günü 9 tane kazım kayboldu. Sağ olsun Nurettin Bey bir tane kazımı bulmuş onu getirdi, teslim etti. Kendisine çok teşekkür ederim. Herkesin böyle duyarlı olmasını isterim. Ben Nurettin Bey’e bu güzel davranışından dolayı bahçemizde yetiştirdiğimiz ineklerimizin sütünden hediye ettim, afiyet olsun” diye konuştu.