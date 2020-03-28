Bugün 17.00'den sonra yasak!

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ’daki toplantılar açıklama yaptı.

Vali Kaldırım açıklamasında, otobüsle şehir dışına çıkışların yasaklandığınu duyurdu. Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım tarafından yapılan açıklamada, Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, şehirler arası otobüs seyehatleri valilik iznine bağlanmıştır. Buna göre tüm vatandaşlarımızın bulunduğu şehirde esas olmakla birlikte; “Doktor kararıyla sevgi uygun görülenler, birinci derece yakınları vefat eden veya ağır olanlar (anne, baba, çocuk, kayınvalide, kayınpeder), Son 15 gün içerisinde geldiği yerde kalacak yeri bulunmayan vatandaşlarımız” 28.03.2020 Cumartesi, saat 17:00’den itibaren otogarlarda görev yapacak “Seyahat İzin Kurulu”ndan alacakları “Şehirler arası OTOBÜS SEYEHAT İZİN BELGESİ” ile seyahat gerçekleştirebileceklerdir” denildi.