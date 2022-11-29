İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, parti olarak yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler vererek “Bu ülke kişiler üzerinden yapılan siyasetten bıktı” dedi.

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, Haber Elazığ YOU TUBE kanalında yayınlanan “Elazığ’da Siyaset” programında önemli açıklamalarda bulundu.

“BENİM GÖNLÜMDEN GEÇEN ADAY MANSUR YAVAŞ”

İyi Parti Elazığ İl Başkanı Servet Gürgözeler, “Benim şahsım olarak Millet İttifakının adayı Mansur Yavaş olmasını isterim. Mansur beyi eskiden beri tanır ve çok seviyoruz. Daha önce belediye başkanı adayı olduğu zaman biz gittik kendisine yardımcıda olduk. O zaman bulunduğumuz partinin adayıydı kendisi, bizlerde o zaman seçim çalışmalarına katıldık. Mansur Bey başarılı bir arkadaşımız, Allah razı olsun kendisinden Beypazarın da ve şimdide Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlığında da güzel çalışmalar yapıyor. Benim gönlümden geçen Mansur Beyin Cumhurbaşkanı adayı olmasıdır. Ama Cumhurbaşkanı adayına altını masadaki genel başkanlar karar verecek. Bunu genel merkezden biliyorum, insanlarımızın hislerine tercüman olacak aday çıkacaktır. Şuanda Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir bilgimiz yok. Şuanda parti liderlerimizin gündeminde bir aday çıkarmak da yok. Olsaydı adayı açıklarlardı adayın açıklanasını en çok iktidardaki partidekiler istiyorlar. Çünkü adayı söyleyeceksiniz, başlayacaklar adayın yedi sülalesini araştırmaya küçük bir şey bulsalar onu anlatmaya başlayacaklar. Bu ülke kişiler üzerinden yapılan siyasetten bıktı. Artık buna gerek yok. Biz, yapacaklarımızı anlatmalıyız. Bu millete hizmet etmek lazım artık. İllaki bir cumhurbaşkanı adayı çıkacak şuanda bizim genel merkezimizde aday konuşulmuyor. Parti çalışmalarımız konuşuluyor”

“REKOR SAYIDA ADAY ADAYI BEKLİYORUZ”

Başkan Gürgözeler; “Ben şuanda milletvekilliği seçimleriyle uğraşmıyorum çünkü önce oy verecek seçmene gitmeniz gerekiyor. Önce seçmenin düşüncelerini öğreneceksiniz. Sonra geleceksin taban şu vasıflarda aday istiyor. Ondan sonra o adayın arayışını gireceksin ya da mevcutlarda varsa o arkadaşlardan aday göstereceksin. Ya da gösterilmesine vesile olacaksın. Şuanda partimizde kim aday olur düşüncesi yok. Ama tabi şunu biliyorum İyi Parti yükselen bir parti vatandaşlarımız tarafından güven duyulan bir partidir. İlimizde 30 üstünde 50 yakın milletvekili adayı bekliyoruz. Şuanda sahada trendi yükselen hemen hemen tek siyasi parti İyi Partidir” dedi.