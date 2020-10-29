‘Bu şekliyle kentsel dönüşümde yer almaları mümkün değildir’

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Daha önce de yaptığı açıklamasında yönetmeliğe tepki gösteren Elazığ İnşaat Müteahhitleri derneği başkanı Av. Osman Avcıl düzenleme dolayısıyla on binlerce müteahhidin meslekten men edilebileceğini, yapı müteahhitlerinin bu şekliyle kentsel dönüşümde yer almalarının ve söz konusu projelere destek olmalarının mümkün olmayacağını söyledi.

4708 SAYILI YASA İLE DENETİM KALDIRILMALI

Avcıl açıklamasında; “Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılması yönetmeliğinin işleyiş maddesi karmaşık ve sektörü yoran bir bürokrasi anlayışıyla hazırlanmıştır. İncelendiği zaman bu durum apaçık ortadadır. Bu yönetmelikte; Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulmasına Dair Yönetmelikte yer alan mali, teknik ve idari şartname çizelgesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun teknik şartnameler bölümünde yer alan teknik personel yeterliliği şartları aynı şekilde yapı müteahhitlerinden istenmektedir. Ancak; yapı müteahhitlerinin denetimleri 4708 Sayılı Yasa ile yapı denetim firmaları tarafından yapıldığından ve ayrıca şantiye şefi bulundurma zorunluluğundan dolayı yeni yönetmelikte istenen ilgili teknik personel şartının veya 4708 Sayılı Yasa ile denetimin kaldırılması gerekmektedir.”

YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN YÖNETMELİĞİN BU ŞEKLİYLE KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YER ALMALARI MÜMKÜN DEĞİLDİR

“Türkiye genelinde yaklaşık 6 milyona yakın afet risk kapsamında yapı bulunduğunu bu çürük yapı stoğunun 6306 sayılı kanun kapsamında sürdürülen Kentsel Dönüşüm uygulamaları çerçevesinde dönüştürülmeye çalışıldığı bilinmektedir. Ancak normal yapı müteahhidi ve kentsel dönüşüm müteahhitlerinin işleyiş ve yeterlilik şartlarının ayrı ve zorlaştırıcı olmasından dolayı bu şartlar çerçevesinde, Yapı müteahhitlerinin bu şekliyle kentsel dönüşümde yer almaları söz konusu projelere destek olması mümkün değildir. Yapı müteahhitlerinin sınıflandırılmasının yönetmeliğinin uygulamaya gireli 1 yılı geçmesine rağmen ancak 350 bine yakın müteahhitten ancak 30-40 bini mesleki yeterlilik belgesi alabilmiştir, bu rakamlar sürecin işleyişinin zorluğunu ortaya koymaktadır.”

KENDİ ARSASINA YAPI YAPMAK İSTEYEN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERDEN EN AZ 5000 METREKAREYE KADAR İŞ DENEYİM BELGESİ REFERANS VE TEMİNAT MEKTUBU ŞARTI ARANMAMALIDIR

“Yapı Müteahhitlerinin sınıflandırılmasının yürürlüğe girdiği tarihi olan 02.12.2019 öncesi noterden yapılan kat karşılığı inşaat sözleşmelerinde konu olan parsellerin süre sınırı olmaksızın olumlu veya olumsuz süreç neticelenene kadar bu uygulamadan muaf tutulması, ayrıca daha önce yapılan inşaatlardan noter sözleşmesi olmayanlarında yaptıkları yapıların iş deneyim belgesi yerine geçmesinin sağlanması gerekmektedir.

Çünkü; Ülkemizde 450 bine yakın kayıtlı müteahhit var ve bunun 100 bin civarının kamu müteahhidi olduğu biliniyor. Geriye kalan 350 bin ise özel sektör müteahhidi olmasına rağmen kendi arsanıza yaptığınız inşaat yapılarının iş deneyim belgesi yerine geçmemesinden kaynaklı sıkıntılar yaşamaktadırlar.

Bu sıkıntının giderilmesi ve kendi arsasına yapı yapmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden en az 5000 metrekareye kadar iş deneyim belgesi referans ve teminat mektubu şartı aranmamalıdır. Mümkünse referans ve teminat mektubu tamamen ortadan kaldırılmalıdır” ifadelerini kullandı.