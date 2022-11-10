‘Bu miting bir milat olsun’

CHP Elazığ İl Başkanı Coşkun Çağlar Duran 13 kasım’da Elazığ’a gelecek olan MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin ziyareti öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Bahçeli’ye ‘hoşgeldiniz’ diyen Duran 19 Eylül Tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyaretinde bilboardlara asılan provokatif afişleri hatırlatarak:”19 Eylül tarihinde genel başkanımızın Elazığ ziyaretinde bizler aynı hoşgörüyle karşılaşmadık. Çoğu yerlerde bayraklanma yaptığımız yerlerde kısıtlamaya gidildi. Ve kısıtlama dışında kalan bölgelerde yaptığımız bayraklandırmalarda da sürekli indirilmesi konusunda telefonla resmen taciz edildik O gün de aynısını söyledik. Bugün de aynısını söylüyoruz. Hangisi yanlış? O günkü yanlıştı. Bir siyasi partinin genel başkanının bir şehre gelmesi çok önemli ve çok da kıymetlidir.Bu mitingin bir milat olmasını ümit ediyoruz. Bu saatten sonra bu şehre gelecek tüm siyasi parti liderlerine de aynı nezaketle, aynı kibarlıkla aynı misafirperverlikle davranması gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

CHP İl Başkanı MHP Lideri Devler bahçeli’nin 13 Kasım’da yapacağı miting hakkında şunları söyledi: “13 Kasım pazar günü Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Elazığ’da bir miting programına katılmak üzere Elazığ’a gelecektir. CHP Elazığ İl Başkanı olarak, her şeyden öte bir Elazığlı olarak kendisine şimdiden ‘Hoş geldiniz’ demek istiyorum.Hafta başından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi il örgütü bu miting hazırlık çalışmalarına başladı. Şehrin tamamına bakıldığı zaman şehrin büyük bir kısmında, özellikle ana arterlerde gerek bayraklanma, gerek afiş asımı çalışmaları içerisine girildi.

GENEL BAŞKANIMIZIN ZİYARETİNDE ASTIĞIMIZ BAYRAKLAR İNDİRLDİ

Hatırlarsanız 19 Eylül tarihinde genel başkanımızın Elazığ ziyaretinde. bizler aynı hoşgörüyle karşılaşmadık. Çoğu yerlerde, bayraklanma yaptığımız yerlerde kısıtlamaya gidildi. Ve kısıtlama dışında kalan bölgelerde yaptığımız bayraklandırmalarda da sürekli indirilmesi konusunda telefonla resmen taciz edildik. O gün de aynısını söyledik. Bugün de aynısını söylüyoruz. Hangisi yanlış? O günkü yanlıştı. Bir siyasi partinin genel başkanının bir şehre gelmesi çok önemli ve çok da kıymetlidir. Hangi siyasi parti olursa olsun, bugün yapılan doğru. Hatalı olan o gün yapılandı.

BU MİTİNG BİR MİLAT OLMALI,PARTİ AYIRDETMEKSİZİN AYNI NEZAKET VE MİSAFİRPERVERLİK GÖSTERİLMELİDİR

Yaklaşık 7-8 ay sonra bir genel seçime gidiyoruz. Bu süre içerisinde siyasi partilerin tamamının genel başkanları Elazığ’a ziyarete gelecek.Ben tamamının geleceğini düşünüyorum. Çünkü Elazığ Gerçekten bu memleket için önemli bir şehirdir. Bugün bu mitingin ,Elazığ’ın gerek Cumhur ittifakının siyasilerinin, gerek yerel dinamiklerin dikkate alacağı bir gün olmalı.

Bugün Milat kabul edilmeli. Bu saatten sonra ve bugünden sonra gelen bütün genel başkanlara parti ayırt etmeksizin aynı nezaket aynı misafirperverlik gösterilmelidir. Burası Elazığ.

19 Eylül tarihinde her ne kadar Cumhur ittifakının içinde dahil olan siyasilerin provokasyonlarına rağmen şehir sayın genel başkanımıza ve beraberindeki heyete kucak açtı. Elazığ misafirperverliğini gösterdi. Çoğu yerde ikramlarda, çay ocaklarında para bile alınmadı. ‘Siz misafirsiniz’ denildi. Bu şehir bunu istiyor.Kendi misafirperverliğini gösteren, kendisi gibi düşünen, kendisi gibi hareket eden siyasi bir irade istiyor. Az önce dediğim gibi bu mitingin bir milat olmasını ümit ediyoruz.

MHP GENEL BAŞKANI SN. BAHÇELİ’YE HOŞGELDİNİZ DİYORUZ

Bu saatten sonra bu şehre gelecek tüm siyasi parti liderlerine de aynı nezaketle aynı kibarlıkla aynı misafirperverlikle davranması gerektiğini düşünüyoruz. Yine başta söylediğim gibi Milliyet Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye diğer illerden gelen misafirlerimize ‘Hoş geldiniz’ diyorum. Milliyetçi Hareket Partisinin il teşkilatına kazasız belasız bir miting diliyorum.

