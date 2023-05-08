‘Bu millet, kimin yanında olduğunu 14 Mayıs’ta 7’li masaya da 7 düvele de gösterecek’

Seçim çalışmalarını yoğun tempoda sürdüren AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, Yeni Elazığ Stadyumunda AK Parti İl Başkanı ve Milletvekili Adaylarının katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Adayı Ejder Açıkkapı, “Kimse milletimizin birliğine, bayrağımızın sembolü olduğu istiklalimize, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin tekliğine göz dikemez. İnşallah 14 Mayıs’ta milletimizle birlikte bu hakikati 7’li masaya da, 7 düvele de bir kez daha ispatlayacağız.” dedi.

Daha sonra merkezde taziye ziyaretleri gerçekleştiren Açıkkapı, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sayılı günler kalan seçimlerin önemine vurgu yaptı.

Elazığspor’un yeni stattaki ilk maçını tribünlerden takip eden Açıkkapı, taraftarları da selamladı.

Kadın Kolları İl Başkanı Burcu Tüver ile birlikte Kırklar Mahallesi’nde gerçekleştirilen Mahalle Toplantısında kadınlarla bir araya gelen Açıkkapı, burada yaptığı konuşmada yaklaşan seçimler ve ülke gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünü, günübirlik kazançları veya hırsları uğruna engellemeye çalışan fırsatçılara eyvallah etmeyeceklerini vurgulayan Açıkkapı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bildiğiniz üzere 14 Mayıs’ta sandık başına gideceğiz. Her seçim aslında bir yol ayrımıdır. Bizler 2002’den beri her seçimde milletimizle birlikte bu yol ayrımını yaşadık. Hatırlanacağı üzere milletimiz 2007 seçimlerinde vesayetle milli irade arasında tercih yapmıştı. 2011 seçimlerinde de 2023 hedeflerimizle eski Türkiye arasında bir tercihte bulundu. 2015 seçimlerinde PKK’nın vatanımızı bölme, FETÖ’nün ülkemizi ele geçirme saldırılarıyla istiklalimiz ve istikbalimiz arasında bir tercihe yöneldi. Yine aziz milletimiz 2018 seçimlerinde 15 Temmuz darbe girişimine cevabını yeni yönetim sistemimize sahip çıkarak verdi. Bugün yine bir seçim arifesindeyiz, yine bir tercihle karşı karşıyayız. Bir yanda depreminden milli teknoloji hamlesine, bölgesindeki egemenlik haklarından küresel siyasi ve ekonomik güç olma hedefine tüm başlıklarıyla Türkiye Yüzyılı vizyonu var, diğer yanda 7’li masanın ve onların en hararetli savunucuları haline gelen PKK ve FETÖ elebaşlarının hayali olan emperyalistlerin boyunduruğundaki Türkiye özlemi var. Bu necip millet, kendisinin ve evlatlarının geleceğini bu 7’li kavga masasına emanet etmeyecek. Ülkesinin güvenliğini, huzurunu, akıbetini kendi deyimleriyle bu kumar masasına teslim etmeyecek. Milletimizin mayası sağlam ve 14 Mayıs’ta da bunlara gereken dersi Allah’ın izniyle verecek. Kimse milletimizin birliğine, bayrağımızın sembolü olduğu istiklalimize, vatanımızın bütünlüğüne, devletimizin tekliğine göz dikemez. İnşallah 14 Mayıs’ta milletimizle birlikte bu hakikati 7’li masaya da, 7 düvele de bir kez daha ispatlayacağız.”