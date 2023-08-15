Bu köyde kadınlar hem üretip hem satıyor

Elazığ’da sabahın erken saatlerinde kendi bahçelerinde ki sebze ve meyveleri toplayan kadınlar, ürünlerini alarak pazarda satıyor.

Elazığ’da sabahın erken saatlerinde kendi bahçelerinde ki sebze ve meyveleri toplayan kadınlar, ürünlerini alarak pazarda satıyor.Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde kadın pazarcılar tezgahlarını açıyor ve oldukça yoğun ilgi görüyor. Her Cuma günü sabahın erken saatlerinde kendi bahçelerinde ki sebze meyveleri toplayan kadınlar, ürünlerini alarak pazarın yolunu tutuyor. Ürünlerini tezgahlara yerleştirdikten sonra, müşterilerini beklemeye başlayan kadınlar bu sayede kendi geçimlerini sağlıyor.Pazarcılığın erkek gücüyle yapılan bir iş olmadığını dile getiren kadınlar, kendilerinin başarılı bir şekilde pazarcılık yaptıklarını ve alın teri rızıklarını çıkardıklarını söyledi.