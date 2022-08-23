Bu koleksiyon 1 milyon değerinde 

Koleksiyona karşı sıfır otomobil teklif edildi, kabul etmedi.

Elazığ’da 17 yaşında hobi olarak çakmak koleksiyonuna başlayan Hakan Zilayaz, 24 yılda 2 bin çakmak biriktirdi. Toplam değeri bir milyon olan koleksiyonun arasında dünyanın ilk çakmaklarından bir tanesinin olması da dikkat çekiyor. Çakmalara karşılık teklif edilen sıfır otomobili kabul etmeyen Zilayaz'ın hedefi, bir çakmak müzesi açmak.

Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünde yaşayan 41 yaşındaki Hakan Zilayaz, 17 yaşındayken çakmaklara heves saldı. Köydeki vatandaşların elinde gördüğü muhtar çakmağını alan Zilayaz, daha sonra çakmaklara olan sevgisinin arttığını fark ederek biriktirmeye karar verdi. Bir süre yakınlarından aldığı çakmakları biriktiren Zilayaz, yaptığı araştırmalar sonucunda Fransız marka bir çakmakla tanışarak o markanın koleksiyonun yapmaya başladı. Bir süre çakmak biriktirdikten sonra Türkiye’de ve dünya genelinde çakmak koleksiyoncularıyla yaptığı görüşmeler, hobisini daha fazla arttırdı. Çeşitli yerlerden tanıştığı koleksiyoncularla çakmak takası yapan Hakan Zilayaz, 24 yılda 2 bine yakın çakmak biriktirdi. Koleksiyonda birbirinden farklı binlerce çakmağın yanı sıra dünyanın ilk çakmaklarından bir tanesi de bulunuyor. Koleksiyona karşı sıfır otomobil teklifini kabul etmeyen Zilayaz'ın en büyük hedefinin bir çakmak müzesi açmak olduğu öğrenildi.

"BAZI ÇAKMAKLARIM TÜRKİYE’DE TEK. DÜNYADA BAZILARI DA OLMAYABİLİR"

22 sene önce çakmak toplamaya başladığını belirten Hakan Zilayaz, “İlk çakmağım bir muhtar çakmağıydı. Hepimizin dedelerinin, dayılarının ve amcalarının elinde gördüğü bir çakmakla başladı. Ondan sonra halk arasında bilinen çakmaklarla devam etti. Daha sonra yurtdışından araştırma yaptım ve Fransız marka bir çakmakla tanıştım. O Fransız markanın uzun bir süre koleksiyonunu yaptım. O andan sonra dünyada ve Türkiye’de bulunan koleksiyoncularla tanıştık ve onlarla birlikte istişare yaparak birbirimize çakmaklar gönderdik. Bazı çakmaklarım Türkiye’de tek. Dünyada bazıları da olmayabilir. Tam olarak bilmiyorum çünkü dünyada çakmak koleksiyoncuları fazla. Türkiye’de de 100’e yakın koleksiyoncu var" dedi.

"KOLEKSİYONUMA KARŞILIK SIFIR BİR ARABA TEKLİF EDİLDİ"

Böyle bir koleksiyonu biriktirmenin sabır ve sermaye isteyen bir iş olduğunu aktaran Zilayaz, "Bunu Baskil ilçesine bağlı Aladikme köyünden başardım. Severek yapıyorum ve hobim hayatımı değiştirdi. Çakmaklarımdan en yenisi 50-60 senelik, içlerinde ilk üretilen çakmak dahi var. Bunları bulup bakımlarını yapmak kolay bir iş değil ama severek yaptığın zaman ortaya çok güzel bir çıkıyor. Çakmaklarımın değerini tam olarak hiç hesaplamadım ama ortalama bir milyon değerinde olduğunu tahmin ediyorum. 2 bine yakın çakmağım var. Kaç tane çakmağım olduğunu saymadım ama hepsini biliyorum. Biri eksik olsa hemen fark ederim. En pahalı çakmak 30 bin lirayken en ucuzu ise 300 lira değerinde. Uzun zaman önce koleksiyonuma karşılık sıfır bir araba teklif edildi fakat ben vermedim verme taraftarı da değilim. İlerleyen zamanlarda müze açmayı düşünüyorum ama bunun için büyük bir sermaye ve zaman gerekiyor. Bunun için de zamanla neyin ne olacağını göreceğiz" diye konuştu.