Bu kez de dolu vurdu!

15 dakika süren dolu yağışı sonrası tepeler adeta beyaza büründü.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde etkili olan dolu yağışı, kayısı bahçelerine zarar verdi. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyarasını yaptığı yağış Elazığ'da etkisini gösterirken Baskil ilçesinde de dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı sonrası tepeler adeta beyaza büründü. Dolu yağışı sonrası kayısı bahçelerini kontrol eden çiftçiler, ağaçların büyük bir kısmının zarar gördüğünü ifade etti.