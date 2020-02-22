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Giriş Tarihi : 22-02-2020 22:44

Bu kazadan yara almadan kurtuldu  

Elazığ’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp, ters döndü.

Bu kazadan yara almadan kurtuldu  

Kaza, Elazığ-Bingöl karayolu Kovancılar ilçesi Çaybağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. idaresindeki 44 BS 141 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çarpan otomobil ters döndü.Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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