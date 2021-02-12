‘Bu kadar vergi yüküyle ayakta kalamayız’

Elazığ Nakliyeciler Derneği Başkanı Harun Gençtoy açıklamalarda bulundu.

ELNAKDER Başkanı Harun Gençtoy; “Yedek parça, lastik, gelir vergisi, katma değer vergisi, sigortalar, motorlu taşıtlar vergisi, araç muayene bedelleri, k1-k2 – c- belge ücretleri, yol ve köprü ücretleri, trafik cezaları, komisyon ücretleri, tamir ve bakım masrafların her yıl % 30-40 oranında artması şoför esnaflarını bu işi yapamaz hale getirmiştir. Bu masraf ve vergileri üst üste koyduğumuzda bu kesime yapılmış çok haksız bir yük yüklemiş durumdayız. Bizleri yöneten büyüklerimize sormak isterim bu yük adil ve makul müdür. Karayolu yük taşımacılığı yapan ticari araçların yeni dijital takoğraf takmaları zorunlu hale gelmiştir. Bir şoförün 24 saate 9 saat araç kullanması almış olduğu yükü zamanda teslim edemez aksi takdirde 2 şoför araç kullanmak zorunda kalacak buda ikinci bir masraf olacaktır. Bu cihazlardan bir başka cihaza şoförler ayda 1, Araç sahipleri 3 ayda bir aktarım yapılması gerekmektedir. Yük taşımacılığı yapan kamyoncu esnafların almış oldukları yükü 6 saat içinde E-Devlet sisteminden, yükü-tonajı-plakası-güzergâhı gibi bilgilerin girilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca beş bin lira üzeri kesilen faturaların e-faturadan kesilmesi zorunlu hale gelmiştir. Kamyoncu esnafları bu bilgileri nasıl ve ne şekilde girecek, Çoğu ilkokul veya ortaokul mezunu, telefonları dahi tuşlu telefon kullanmaktalar. Değerli yöneticilerimiz bizler şoför esnaflarına yüklenen bu yükü azaltmalıyız. Bu sektör bu kadar vergi yüküyle ayakta kalamaz, geçimini sağlayabilmesi için şoföre yüklenen yükün normal seviyeler indirilmesi ya da deniz Ulaşımında ÖTV’siz alınan akaryakıtın şoför esnaflarımıza verilmesi gerekmektedir. Taksici, minibüsçü, halk otobüsçüleri ve servisçilere tanınan plaka tahdidi imkânının kamyoncu esnaflarımıza K-Plakasının verilmesini talep etmekteyiz.”

NAKLİYE FİYATLARINA DÜZEN VE DENGE İSTİYORUZ

Başkan Gençtoy,“Nakliyecilik ve taşımacılık sektöründe Ülke genelinde belirli bir sabit ücreti yok. Nakliye fiyatlarına düzen ve denge istiyoruz. Dışarıdan gelen kamyon ve tır şoförü esnafı ilimize getirdiği üründen sonra memleketine gideceği için kendi memleketine veya yakın olana illere, aracın yakacağı yakıt ücretinin altında fiyatlara taşımacılık yapıyor. Burada en büyük sorumluluk ilimizde bulunan yükünü, malzemesini gönderen firma sahiplerine düşüyor” dedi.