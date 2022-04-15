Bu ihaleleri alanlar niçin hep aynı arka plana sahip!

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, açıklamalarda bulundu.

Başkan Akın; "Son 20 Yılda Devletimizin ve milletimizin zenginlikleri niçin hep aynı arka plana sahip insanlara peşkeş çekiliyor ? Niçin ülkemizin en büyük inşaat, bayındırlık ve maden ihaleleri sadece bir zümreye verilerek ülkemizin kaynakları tüketiliyor? Cevabı çok basittir; AKP hükümeti bu ihalelerle kendini ve kendine menfaatle bağlı kişileri fonlamayı mübah görüyorda onun için !

İşte bunun bir örneğini Maden ilçemizde görüyoruz.

BÖYLE ŞARTNAME OLMAZ, İHALE İPTAL EDİLMELİ !

Maden ilçemize ve Elazığımıza gerçekten bir katkı sunmak istiyorsak, olaylara bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşmamız gerekiyor. Bugün baktığınız zaman 21 Nisan’da yapılacak ihalede çok sığ bir anlayışla bu rezervler buradan çıkarılıp, bir başka şehirde saflaştırılıp, ardından bir başka memlekette bir ürün haline getirilecektir. Bunun ne Elazığ’a, ne Maden’deki vatandaşlarımıza hiçbir katkısı olmaz.

REZERV BÜTÜNCÜL BİR BAKIŞ AÇISI İLE KAMU ELİYLE İŞLETİLMELİDİR !

Saadet Partisi olarak başından beri söylüyoruz, AKP hükümeti Türkiye’nin zenginliklerini kendine menfaatle bağlı kişi ve kurumlara altın tepside sunuyor. Bundan dolayıdır ki, Maden’deki rezerv bütüncül bir bakış açısıyla ele alınıp işletilmelidir. Bunu 4 maddede yapmak mümkündür.

1-Rezervin çıkarılması

2-Bakırın Saflaştırılması

3-Bakıra dayalı sanayinin(kablo,levha vb) kurulması

4-Maden İlçesindeki altyapı, sosyal alanların ve konut alanlarının yeniden planlanıp imar ve inşaası

Söz konusu önerdiğimiz yatırımların yapılması çok büyük bütçeler ve özveri gerektirmektedir ve bu ancak devlet eliyle yapılabilir. Bunlar yapıldığı takdirde herkes istifade eder, Elazığ kalkınır, vatandaşımız rahat eder. Şimdi bir bakıyorsunuz, ordan birileri çıkıp rezervi çıkarıp gidecek Elazığ’a hiçbirşeyi kazandırmayacak. Olacak şey mi bu?

AKP MİLLETVEKİLLERİ NEREDE !

-Bu ihale niçin sadece bir firmayı işaret ediyor ?

-İşaret edilen firma ile hangi kurum ve kişilerin ilişkisi vardır?

-Bu ihale şartnamesinde niçin Elazığ’ın yararı gözetilmedi?

-Yıllardır orada olduğu bilinen rezerv, niçin acil bir şekilde seçimler gelmeden ihale yapılmak istenmektedir ?

-AKP milletvekilleri nerededir ?

Bu sorular aslında cevabı belli olan retoriklerdir. Kamuoyu bu soruları cevaplayıp gereğini yapacaktır.

BU İHALE KAZANILSA BİLE HUKUKSAL AÇIDAN YENİDEN SORGULANABİLİR !

Kimse sadece birilerini işaret eden bir ihalenin yanına kar kalacağını düşünmemelidir. Bu ihalenin bizim için hukuksal açıdan sorgulanabilirliği her zaman bir seçenek olarak masada kalacağını belirtmek isterim. Adaletin yeniden ayağa kaldırılmasıyla bu yanlışlıklar düzeltilecek bu işin sonuna kadar takipçisi olacağız kimsenin şüphesi olmasın.