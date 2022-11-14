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  • ‘Bu güzel coğrafyada hiçbir terör yuvası barınamayacaktır’
SİYASET
Giriş Tarihi : 14-11-2022 13:47

‘Bu güzel coğrafyada hiçbir terör yuvası barınamayacaktır’

İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde terör saldırısı neticesinde meydana gelen patlama sonrasında  İYİ Parti İl Başkanı Servet Gürgözeler bir kınama mesajı yayımladı.

‘Bu güzel coğrafyada hiçbir terör yuvası barınamayacaktır’

Mesajında hayatını kaybedenlere rahmet ,yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Gürgözeler, '' Terör örgütü lanet yüzünü birkez daha göstermiştir. Ülkemizin huzurunu bozmaya kirli hiçbir elin gücü yetmeyecektir.'' dedi.
 Gürgözeler mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstiklal caddesinde meydana gelen patlama hepimizin canını yakmış geriye yine yarım kalan hayatlar bırakmıştır. Terör örgütü lanet yüzünü birkez daha göstermiştir. Ülkemizin huzurunu bozmaya kirli hiçbir elin gücü yetmeyecektir. En temel insan hakkı olan yaşama hakkını hedef alan, bu eylemi şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz.Ülkemizin istikrarını birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya yönelik hareket eden hiçbir terör yuvası bu güzel coğrafyamızda  barınamayacaktır. Şer odaklarınca düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden Elazığlı hemşehrimiz Yusuf Meydan ve Ecrin'e bu menfur saldırıda vefat eden  vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Elazığ'ımızın da başı sağolsun."ifadelerini kullandı.

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