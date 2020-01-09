09 OCAK 2020 Perşembe 13:43
Advert
Güncel
Giriş Tarihi : 09-01-2020 12:48

Bu görüntü Elazığ’dan

Meteoroloji’nin uyarısının ardından Elazığ'da dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, belirli aralıklarla gün boyu devam etti.

Bu görüntü Elazığ’dan

Elazığ’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 136 köy yolu ulaşıma kapandı.   Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 12, ilçelerden ise Sivrice’de 21, Palu'da 20, Kovancılar'da 15, Karakoçan'da 15, Maden’de 36 Baskil ile Arıcak'ta 5'er ve Alacakaya'da 7  olmak üzere toplam 136 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine bağlı  karla mücadele ekiplerinin yol açma çalışmasına aralıksız devam ettiği bildirildi.

Karayolları ekiplerinin ise Diyarbakır, Bingöl ve Malatya yollarında yaptığı çalışma ile kapanmak üzere olan yolların tamamen kardan temizlendiği ve ulaşıma açık olduğu aktarıldı.

ETİKETLER: elazığ kar yağışı elazığ hava durumu
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  •   Takım P O
  • 1 Sivasspor 37 17
  • 2 İstanbul Başakşehir 33 17
  • 3 Trabzonspor 32 17
  • 4 Fenerbahçe 31 17
  • 5 Beşiktaş 30 17
  • 6 Alanyaspor 29 17
  • 7 Galatasaray 27 17
  • 8 Yeni Malatyaspor 24 17
  • 9 Gaziantep FK 24 17
  • 10 Göztepe 23 17
  • 11 Denizlispor 22 17
  • 12 Çaykur Rizespor 20 17
  • 13 Gençlerbirliği 18 17
  • 14 Kasımpaşa 15 17
  • 15 Konyaspor 15 17
  • 16 Antalyaspor 14 17
  • 17 MKE Ankaragücü 12 17
  • 18 Kayserispor 10 17
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA