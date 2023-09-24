Elazığ’da tabağın içerisindeki çekirdekleri yiyen kedinin görüntüleri şaşkınlık oluşturdu.
Elazığ’ın Sürsürü Mahallesi’nde bir ev kedisinin tabak içerisinde bulunan çekirdeği yemesi şaşırttı. Kedinin sahipleri, çekirdekleri yeme anını saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydetti. Kedinin çekirdek yemesi kısa süre içerisinde sosyal medyada ilgi odağı oldu.
GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-09-2023 10:11 Güncelleme : 24-09-2023 10:11
Bu da et değil, çekirdek yiyen kedi
Elazığ’da tabağın içerisindeki çekirdekleri yiyen kedinin görüntüleri şaşkınlık oluşturdu.
Admin