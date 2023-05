‘Bu can bu bedende oldukça elazığ için çalışacağım’

Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, şehrin her köşesini geziyor, yüreklere dokunuyor, hemşerileri de ablalarını bir an olsun yalnız bırakmıyor.

Seçime kısa bir süre kala çalışmalarına yoğun bir şekilde devam eden Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık, esnaf ziyaretlerini sürdürdü, kadın buluşması ve Güneykent Mahallesi’nde mahalle toplantısı gerçekleştirdi.

Genç, yaşlı, kadın, erkek tüm hemşerileri ile gönül buluşması yapan Prof. Dr. Açık, Sürsürü, Olgunlar, Ataşehir, Hicret ve Zafran Minibüs Durağı ile Abdullahpaşa, Bahçelievler, Hilalkent ve Çaydaçıra Minibüs Durağını ziyaret ederek şoför esnafıyla bir araya geldi. Minibüs esnafı ile oturup çay yudumlayan Prof. Dr. Açık; taleplerini dinledi, fotoğraf çekmek isteyenlerle fotoğraf çektirdi, derdi olanın derdini dinledi.



Prof. Dr. Yasemin Açık, Belediye Çarşısı esnaflarını, Saray Camisi çevresindeki esnaflarını, Köfteciler Sokağı’nı ve 50’ler çarşısını da ziyaret etti.

Her gittiği yerde yoğun bir ilgi ve sevgi seli ile karşılanan Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Açık, çiçeklerle karşılandı, alkışlarla uğurlandı.

“HER YIL SİZİN ADAYLIĞINIZI BEKLİYORDUK. MÜCADELENİZİ TAKDİR EDİYORUZ”

Elazığ’ın ablasını bağrına basan hemşerileri, “Bizi yalnız bırakmadınız ki, siz de yalnız kalasınız, güzel insan. Elazığ için iyi bir kazanımsınız. Halkın size karşı büyük bir teveccühü var. Oylarımız sizinle, sizin arkanızdayız. Çocuklarımız, arkadaşlarımız, biz sizin için çalışıyoruz. Bize artık hızlı, atik ve başarılı biri lazım, biz ölürsek, ölecek biri. Sizde tam böylesiniz, sizin kalitenizde başka milletvekili yok. Hiç merak etmeyin. Mücadeleniz karşılıksız kalmayacak. Sizin özgüveniz yetiyor. Her seçimde adaylığınızı bekledik” dediler.



Girdiği bir dükkanda esnafın “Elazığ’ın hem gülüsün hem de konca gülüsün, hem de ablanın ablasısın Elazığ’ın gururusun” pankartıyla karşılanan Prof. Dr. Açık, halkın kendisine olan ilgisinden dolayı mutlu olduğunu ifade etti.



PROF. DR. AÇIK, KADINLAR BULUŞMASINA KATILDI

Esnaf ziyaretlerini tamamlayan Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, Yıldızbağları Mahallesi’nde Kadınlar Buluşması programına katıldı.



Kadınlar buluşmasında konuşan Prof. Dr. Yasemin Açık, “Kadınlarla birlikte olduğumuz sürece kimse bizi tutamaz. Maalesef kadının adı ekonomide, siyasette sosyal yaşamda, kültürel yaşamda yok. Kadınlar seçme hakkını kullanılıyor ama seçilme hakkını tam olarak kullanamıyor. Kadınlar listelerde alt sıralarda yer alıyor. Toplumun yarısını oluşturan kadınların, yaşamın her alanında erkeklerle aynı düzeyde yer alması için çalışmalıyız. Kadınların haklarının takipçisi olacağız. Ve kadınlarla birlikte güçleneceğiz” dedi.



“ANNELERİMİZ ÇOCUKLARI İÇİN ENDİŞELİ, BİZ ONLARIN BU ENDİŞELERİNİ GİDERECEĞİZ”

Genç nüfusun işsiz olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Açık, ailelerin evlatları ile ilgili endişelerini gidermek amacıyla şehirde istihdam alanları oluşturmak için var gücüyle çalışacağını kaydetti.



Prof. Dr. Yasemin Açık, “Seçimden sonra iş insanlarını şehrimize getirerek, onların yatırım yapmalarını sağlayıp, gençlerimize iş sahaları oluşturacağız. Ben bireysel çalışmalarımla şehrime katkı sağlamak için emek veriyorum. Bundan sonra da devletin ve kamunun yatırımlarını, iş dünyasının yatırımlarını şehrime getirmek için çalışacağım” dedi.



PROF. DR. AÇIK, GÜNEYKENT MAHALLESİ’NDEN SESLENDİ

Prof. Dr. Açık daha sonra şehrin yeni yerleşim yeri Güneykent Mahallesi’ne geçti.



Mahalleliler ve Merkez Taksi Durağı çalışanları tarafından coşku ile karşılanan Elazığ’ın Bağımsız Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yasemin Açık, “Benim partim yok, teşkilatım yok, ben sizin adayınızım, çok şükür ki böyle sevenlerim var. Biliyorsunuz 24 Ocak 2020 depreminin ardından devletimiz evleri yaptı, sizlere teslim etti ama bu evlerimizde de eksikliklerimizin olduğunu biliyoruz, burada alışveriş merkezlerinin olmadığını, okul eksikliğinin olduğunu biliyoruz. Sorunların çözümü için el birliği ile çalışıp, buraları daha güzel bir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIP ŞEHRİMİZ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Memleketi için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da çalışacaklarını kaydeden Prof. Dr. Açık, “Ben her görüşten, herkesin vekili olacağım. Bir bağımsız aday Ankara’ya ne kadar güçlü giderse istekleri daha fazla karşılanır, talepleri daha fazla karşılık bulur. Siz beni seçtikten sonra ben sizin istediklerinizi yapmaya vekil olacağım. Asla sizin onayınızı almadan bir şey yapmayacağım. Siz ne derseniz ben onu yapacağım. Bu can bu bedende olana kadar bu şehir için gece gündüz çalışacağıma söz veriyorum” dedi.