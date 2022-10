Bu berber memnun kalmayan müşterilerden ücret almıyor  

Elazığ’da bir berber saç ve sakal tıraşlarını beğenmeyen müşterilerinden para almıyor.

Elazığ’da uzun yıllardır hizmet veren bir berber ilginç bir kampanyaya imza attı. Dükkanının ön camına ''Memnun kalmayandan ücret almıyoruz'' yazılı afiş astıran berber Kenan Arduç’un kampanyası kısa sürede büyük ilgi gördü. Afişi gören birçok vatandaşın tıraş olduğu kuaför salonunda ayrıca maddi durumu olmayan vatandaşlar da ücretsiz hizmet alabiliyor. Berber ustalarından Murat Kuşçu, kampanyadaki gayelerinin her şeyin karşılığının para olmadığını herkese göstermek olduğunu söyledi.

''HER ŞEY PARA KAZANMAK DEĞİL''

Başlatmış oldukları kampanyanın insanların ilgisini çektiğini ifade eden berber Murat Kuşçu, ''Memnun kalmayandan ücret almıyoruz, böyle bir pankart yaptık. Memnun kalmayandan ücret almıyoruz diyerekten insanların ilgisini çekiyoruz. İnsanlar ilk koltuğa oturduğu zaman esprili bir şekilde memnun kalmasam ücret vermem diyorlar, fakat kalmayan da olmuyor. Aslında biraz da yoksul insanları dükkanımıza çekmek amaçlı yapılan sosyal bir proje de diyebiliriz. Şirketimizin kurucusu Kenan Arduç, 25 yıldır Elazığ’da bu hizmeti vermektedir. Memnun kalmayan pek nadir oluyor, o da esprisine öyle söylüyor. Fakat parası olmayan insanlardan da tabii ki ücret talep etmeden hizmet verdiğimiz de oluyor. Memnun kalmayandan ücret almıyoruz dediğimizde yoksul insanlar gelip burada tıraş oluyor. Bir de her şey para kazanmak değildir, bizim hizmetimiz yoksula da, zengine de her zaman devam edecektir” dedi.

''PARA VERMEMEYİ UMUYORUM AMA HEP PARA VERİP ÇIKIYORUM''

Tıraş olmaya gelen müşterilerden Ramazan Öner, “Kuaföre her geldiğimde o yazıyı görünce içeri giriyorum. Para vermemeyi umuyorum ama hep para verip çıkıyorum. Yani hep memnun kalıyorum, işin ilginç tarafı o. Bizim biraz buruk sevincimiz var saçımız az olduğu için ama gerçekten memnuniyet seviyesi çok yüksek. Her geldiğimde ücret ödüyorum ama memnun kaldığım için'' diye konuştu.

Vatandaşlardan Erdal Çiçek ise, ''İlk defa böyle bir kampanya gördüm. Camda pankartı da gördüm. Güzel bir kampanya, arkadaşları tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.