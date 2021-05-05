‘Bu bayram esnafımızın kara bayramı’

Elazığ Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, son açıklanan pandemi kredisine çoğu esnafın şartları uymadığını ifade ederek bu bayram esnafın kara bayramı dedi.

“SON AÇIKLANAN KREDİYİ ESNAFIMIZ ALAMIYOR”

Başkan Özdoğan; “Esnaflarımız için açıklanan 30.000-75.000pandemi kredisinin şartları nedeniyle çoğu esnafımız kullanamıyor. Kullanamadığı zaman bizlere sitem ediyor. Esnaf için çıkarılan krediyi esnafımız nasıl kullanamaz. Yetkilerimizin mutlaka bu kredi şartlarını düzeltmesi lazım. Bir yıldan fazladır mağdur olan esnafımız bir kez daha mağdur edilmesin.”

“BAYRAM ÖNCESİ KAPANMA ESNAFI MAĞDUR ETTİ”

Bayram öncesi kısıtlamaların esnafı çok mağdur ettiğini dile getiren Başkan Özdoğan, “17 gün kapanma süreci esnafı çok mağdur etti. Vaka oranlarının artacağı belliydi. Keşken vaka oranları bu kadar artmadan bayramdan çok önce kısıtlama yapılsaydı. Esnaflarımız bayramı dört gözle bekliyordu. Ama kapanma ile mağdur oldu.Bu bayram esnafımızın kara bayramıdır.İşletmelerimiz kapanacaksa esnafımıza destek verilmesi gerekiyor.Esnafımız bir yıldan fazladır doğru dürüst iş yapamıyor.Kamuda çalışanlarımız esnafımızın vergileriyle düzenli olarak maaşlarını alıyor.Ama esnafımız bir yıldır iş yapamıyor”

“KREDİLERİ ERTELEYİN!

İlimizde yaşanan deprem sonrası esnafımıza verilen kredilerin ödemelerini pandemi nedeniyle esnafın ödeyemediğini vurgulayan Kovancılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Özdoğan, “ Tüm STK’lar deprem kredilerinin esnafın ödeyemediğini söylüyor. Ama kimse duymuyor sesimizi. Ben bir kez daha söylüyorum. KREDİLER ERTELENMELİ…

Esnafın dükkanını kapatıyorsunuz gel kredi öde diyorsunuz. Böyle saçmalık olmaz. Esnafındükkanı kapalı banka açık. Bu virüs tek esnafın dükkanındabulaşıyor. Esnafındükkanı kapalı ülkeye turist geliyor. Böyle tezat şeyler olmaz, yazık esnafımıza”.

“ESNAF BELGEYİ NERDEN ALACAK KIRTASİYELER KAPALI”

Başkan Özdağan: “Pandemide açık olan esnaflarımız vergi levhasıyla dükkanlarına gidiyordu. Şimdi ise E- Devletten belge isteniyor. Vergi levhasında esnafın ne iş yaptığı yazıyor. Bunlara ne gerek var, esnafımız E-Devletten o çıktıyı nasıl alacak. Kırtasiyeler mi açık,çoğu esnafımızın dükkanında evinde yazıcı yok. Yetkilerden bu kuralı bir gözden geçirmelerini istiyoruz. Allah esnafımızın yardımcısı olsun”