Bu alan ranta mı kurban edilecek!

Köykent Parkı, yanında bulunan 15 bin M2 alanının akıbetini vatandaşlar merak ediyor.

Çayda Çıra Mahallesi sakinleri, Elazığ Belediyesi tarafından yapılan Köykent Parkı’ndan çok memnun ama parkın yanında ulunan 15 bin M2 boş alanın ne olacağını da merak ediliyor.

KÖYKENT PARKI MAHALLENİN TAKTİRİNİ TOPLADI

İlimizin yeni yerleşim yerleri arasında yer alan Çayda Çıra Mahallesinde geçen aylarda Elazığ Belediyesi tarafından hizmete sunulan Köykent Parkı, mahalle sakinlerinin takdirini kazandı.

Günün her saatinde mahalle sakinlerinin uğrak yeri olan park, özellikle akşam saatlerinde vatandaşların akınına uğruyor.

Diğer mahallerden vatandaşlarında geldiği Köykent Parkta vatandaşlar yürüyüş yapıp dinleniyor.

“BOŞ ALAN PARKA DAHİL EDİLSİN”

Çayda Çıra Mahallesi sakinleri; “Çayda Çıra Mahallemizin Köykent Parkı’na ihtiyacı vardı. Çok şükür Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları mahallemizin eksiğini giderdi. Allah ondan razı olsun. Parkın alt kısmında yer alan yaklaşık 15 bin M2 alan parka dahil edilmesi gerek, mahallemizin daha çok yeşil alana ihtiyacı var. Söz konusu alanın herhangi bir imar rantına kurban edilmesi mahalle sakinlerimizi tedirgin ediyor. Bu alanın ne olacağı konusunda ne belediye yetkililerinden ne de herhangi bir resmi kurumdan net bir bilgi alamıyoruz. Biz Çayda Çıra Mahallesi sakinleri olarak TOKİ alanın adlandırılan alanın yeşillendirilip halka açılması talep ediyoruz” ifadelerine yer verdiler.

Haber: ELİYGAD