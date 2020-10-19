Tunceli
Giriş Tarihi : 19-10-2020 09:39   Güncelleme : 19-10-2020 09:39

Boz ayılar karayoluna indi

Karayoluna inen 4 boz ayı görüntülendi.

Boz ayılar karayoluna indi

Tunceli-Pülümür arasında karayoluna 4 boz ayı indi. Karayolu kenarında ceviz ağacına çıkan ayılardan bazıları araç farlarını görünce tekrar yola indi. Karayolunda duran ayıların her hangi bir kazaya neden olmaması için bir kişi aracının kornası çalarak bölgeden uzaklaşmalarını sağladı. Ayılar cep telefonu kamerasıyla da görüntülendi. 

Ayıların karayolu kenarında bulunan ceviz ağacına çıktığını belirten vatandaşlar, “Bir tanesi de karayolundaydı. Araç farlarını görünce diğer ayılar da ceviz ağacından indiler. Bir süre görüntüledikten sonra  karayolunda araçlar tarafından ezilmesinler diye kornaya basarak bulundukları bölgeden uzaklaştırdık” dedi.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri boz ayı tunceli boz ayı