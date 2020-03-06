Advert
Tunceli
Giriş Tarihi : 06-03-2020 09:53

Boz ayı kış uykusundan uyandı

Tunceli’de kış uykusundan uyanan boz ayı yiyecek ararken görüntülendi.

Boz ayı kış uykusundan uyandı

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’nde kış uykusundan uyandığı değerlendirilen boz ayı ortaya çıktı. Bölgede  hayvancılığın yanı sıra amatör doğa fotoğrafçılığı yapan Özgür Balcı, kış uykusundan yeni uyandığını düşündüğü boz ayıyı görüntüledi. Ormanlık ve kayalık alanda yiyecek arayan boz ayı uzun bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden arayışını sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana giren ayı, gözlerden kayboldu.

Sürekli doğayla iç içe yaşadığını belirten Özgür Balcı, “Neredeyse 24 saat doğayı izliyorum. Ne olup bittiğini merak ediyorum. Hayvanları izleyip görüntülüyorum. Bu hayvanlarla birlikte bu güzelim doğayı paylaşıyoruz. O nedenle özellikle arıcılık, hayvancılıkla uğraşan ve çiftçilik yapan insanlar bazen bu hayvanlara zarar verebiliyorlar. Bunları yapmasınlar. Bu hayvanlara zarar vermeden alınacak önlemler bulsunlar” dedi.

ETİKETLER: tunceli haber tunceli haberleri boz ayı tunceli boz ayı
NELER SÖYLENDİ?
@
KÖŞE YAZARLARI TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
  • Süper LigOP
  • 1Başakşehir FK2449
  • 2Trabzonspor2348
  • 3Galatasaray2448
  • 4Sivasspor2448
  • 5Beşiktaş2440
  • 6Alanyaspor2439
  • 7Fenerbahçe2439
  • 8Göztepe2334
  • 9Gaziantep FK2431
  • 10Denizlispor2427
  • 11Gençlerbirliği2427
  • 12Antalyaspor2426
  • 13Yeni Malatyaspor2324
  • 14Çaykur Rizespor2324
  • 15Konyaspor2422
  • 16Kasımpaşa2420
  • 17MKE Ankaragücü2420
  • 18Kayserispor2419
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
ARŞİV ARAMA