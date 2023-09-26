Boz ayı bu kez eli boş döndü

Tunceli’de son zamanlarda aç kalan boz ayılar merkezi yerlere kadar inmeye başladı. Uzun süre yiyecek arayan boz ayı, etrafında gezindiği ahırın boş olması nedeni ile eli boş döndü.

Tunceli’de son zamanlarda aç kalan boz ayılar merkezi yerlere kadar inmeye başladı. Uzun süre yiyecek arayan boz ayı, etrafında gezindiği ahırın boş olması nedeni ile eli boş döndü.Tunceli’nin Pülümür ilçesi Esentepe Mahallesi’ne kadar inen boz ayı, bir vatandaşa ait evin alt katında bulunan ahıra girmek için uzun uğraşlar verdi. Çevreyi kontrol etmeyi de ihmal etmeyen boz ayı, iki ayağı üzerine kalkıp kapıyı açarak ahıra girdi. Ayı, ahırın boş olması nedeniyle eli boş dönerken, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.