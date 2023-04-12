Böylesi ancak Türkiye'de olur 

Seyircisiz oynanan maçta ev sahibi takıma seyircisiz oynama cezası verildi.

Seyircisiz oynanan ES Elazığspor - Edirnespor maçındaki saha olayları nedeniyle, ES Elazığspor'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

ES Elazığspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanan Edirnespor maçında yaşanan saha olayları nedeniyle bordo-beyazlı ekip 1 maç daha seyircisiz oynama cezası aldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 11 Nisan 2023 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu karar şöyle: ''Entegre Solar Elazığspor kulübünün, 2 Nisan 2023 tarihinde oynanan Entegre Solar Elazığspor-Edirnespor TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 7 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına.” Bu kararla birlikte Belediye Derincespor maçı seyircisiz oynanacak.

Hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Elazığ’da hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılabilmesi ve şüphelilerin yakalanması yönünde çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 07.02.2023 tarihin farklı saatlerde iki ayrı adreste hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği belirlenen H.İ.Z. (25), A.P. (22) ve İ.E. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler,İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.