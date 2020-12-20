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Giriş Tarihi : 20-12-2020 15:07   Güncelleme : 20-12-2020 15:07

Boş sokakta kaz gezintiye çıktı 

Koronavirüsle  mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ’da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti. 

Boş sokakta kaz gezintiye çıktı 

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da hafta sonu cadde ve sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokakta sabahın erken saatlerinde ise  bir kaz gezintiye çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boş sokakta  gezinen kaz bir süre sonra gözlerden kayboldu.

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