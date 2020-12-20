Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ’da hafta sonu cadde ve sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokakta sabahın erken saatlerinde ise bir kaz gezintiye çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boş sokakta gezinen kaz bir süre sonra gözlerden kayboldu.
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Giriş Tarihi : 20-12-2020 15:07 Güncelleme : 20-12-2020 15:07
Boş sokakta kaz gezintiye çıktı
Koronavirüsle mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ’da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti.