Boş arazide erkek cesedi bulundu

Olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde boş bir arazide erkek cesedi bulundu.Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde caddeden geçen bir vatandaş, boş arazide hareketsiz halde yatan bir kişi gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada şahsın 75 yaşındaki Alzheimer hastası Mehmet Can olduğu tespit edildi. Mehmet Can'ın ailesinin, sabah saatlerinde polis ekiplerine babalarının kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.Mehmet Can'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.