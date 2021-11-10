 Börek severlerin durağı Yıldız Börek

Yıldız Börek ’in imalathanesinde hazırlanan onlarca çeşit börek Elazığlı vatandaşların damak tadına hitap ediyor.

1946 yılından itibaren börekçilikle uğraşan Yıldız ailesi, üç kuşaktır Elazığlılara hizmet etmekten gurur duyuyor.

Üniversite Mahallesi Yunus Emre Bulvarında yeni açtığı işletme ile vatandaşlara hizmet veren Yıldız Börek, ev, işyerlerini de en kısa sürede hizmet veriyor…

“AİLECEK, 75 YILDIR BÖREKÇİLİK YAPIYORUZ”

İşletme sahibi Medeni Yıldız,1946 yılından itibaren aile olarak börekçilik yaptıklarını ifade ederek yeni yerlerine tüm vatandaşları beklediklerini söyledi.

Medeni Yıldız; “1946 yılından itibaren atalarımız börekçilik yapıyoruz. Dededen, babadan ve oğula geçerek bu zamana kadar bu işle uğraşıyoruz. Ben şuanda kendi oğluma da börekçiliği öğretiyorum. Bu sektör inşallah devam edecek”

“HER ÇEŞİT BÖREĞİMİZ VAR”

Yıldız; “İşletmemizi yeni yerimize taşıdık, önceden Namık Çiftçi Caddesindeydik. İstanbul’da börekçilik yaptım. İstanbul’da uzun yıllar çalıştıktan sonra Elazığ’ımıza geldik kendi yerimizi açtık. İşletmemizde; kıymalı, peynirli, patatesli, ıspanaklı, tereyağlı su böreği, normal su böreği, kavurmalı börek, kaşarlı börekler var. Vatandaşlarımızın isteğine göre özel siparişte alıyoruz. İstedikleri börekleri yapabiliyoruz. Böreklerimizi kendi işletmemizde kendimiz yapıyoruz”

“İMALATHANEMİZ KAMERA SİSTEMİYLE İZLENİYOR”

Yıldız Börek işletme sahibi Medeni Yıldız; “Vatandaşlarımız börek alırken en çok temizliğe dikkat etmesi gerekir. Böreklerin tadına çok dikkat etmesi gerekiyor. Börek yapılırken en kaliteli ürünler kullanılması gerek. İşletmemizde kamara sistemleri mevcut vatandaşlar isterlerse imalathanemizi kamerada görebilir. Bu sistem Elazığ’da hiçbir işletmede yok. Kamara ile imalathanelerini göstermezler. İsteyen vatandaşımız rahatlıkla işletmemizin imalathanemizi kamarada izleyebilir”

“ELAZIĞLILAR EN ÇOK KIYMALIYI SEVİYOR”

Elazığlı vatandaşlar en çok kıymalı böreği sevdiğini ifade eden Yıldız; “Vatandaşlarımız en çok kıymalı böreğimizi ondan sonra peynirli ve patatesli böreğimizi seviyor. İstanbul’da ise vatandaşlarımız sade böreği çok seviyorlar. Bide Karaköy paçası tutuluyor. İlimizde Karaköy paçası söylüyoruz fazla kişi bilmiyor. Karaköy paçasını da zamanla ilimizde tanıyacak”

“FİYATLARIMIZ ÇOK UYGUN”

Medeni Yıldız; “Diğer rakiplerimize göre bizim börek fiyatlarımız uygundur. Vatandaşlarımızı firmamıza davet ediyoruz. Gelsinler böreklerimizin tadına baksınlar. Tüm firmaların böreklerinin tadına baksınlar sonra bizim böreğimizin tadına baksınlar aradaki farkı anlayacaklardır. Tüm çeşitlerimizin kalitesine çok güveniyoruz. Yıldız Börek olarak evlere işyerlerine sipariş alıyoruz. 0 535 798 63 71 telefonu arayıp vatandaşlarımız sipariş verebilirler en kısa sürede siparişleri vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz”

“YAPTIĞIN İŞİ SEVECEKSİN”

Yıldız Börek işletme sahibi Medeni Yıldız; “Yaptığın işi seveceksin gönülle yapacaksın. Bir işi severek yapmazsan başarılı olamazsın. Bizim işi de severek yapacaksın. Şuanda kalifiyeli elaman bulamıyoruz. İşini severek yapan elaman nadiren buluyoruz. Hedefimiz çok, Abdullahpaşa ve Çaydaçıra Mahallerinde şube açmayı düşünüyoruz” dedi.